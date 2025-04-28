Η κόρη της Susan Sarandon και του σκηνοθέτη Φράνκο Αμούρι, Eva Amurri, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση μείωσης στήθους και μίλησε με ειλικρίνεια για τα «σκαμπανεβάσματα» της διαδικασίας ανάρρωσης.

Η 40χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και μπλόγκερ, Έβα Αμούρι, αποφάσισε να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση θέλοντας να δώσει τη δική της απάντηση σε όσους σχολίασαν το στήθος της τον περασμένο Ιούνιο όταν παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της στη Νέα Υόρκη.

Η ίδια μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. H μαμά τριών παιδιών έβγαλε μια selfie, ενώ καθόταν στο ξύλινο πάτωμα δίπλα σε μια σκάλα. Η ίδια αποκάλυψε ότι δυσκολεύεται να κοιμηθεί, το οποίο ήταν «το χειρότερο μέρος της ανάρρωσης της», όπως έγραψε.

Η Eva πρόσθεσε ότι τα μαξιλάρια που αγόρασε πριν από την επέμβαση δεν τη βοήθησαν να κοιμηθεί καλά. «Μισώ να κοιμάμαι ανάσκελα, οπότε ξέρω ότι αυτές οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες για μένα με τον ύπνο», παραδέχτηκε η ηθοποιός του «Californication» στους followers της.

Susan Sarandon's daughter gets plastic surgery after critics were 'scandalized' by her breasts in wedding gown https://t.co/6l8CPYfrdr — Daily Mail Online (@MailOnline) April 28, 2025

Δεδομένου ότι δεν της επιτρέπεται να κάνει «επίσημη» γυμναστική για έξι εβδομάδες, η Amurri έχει καταφέρει να κάνει μόνο καθημερινές βόλτες. «Δεν είμαι πολύ καλή στο να κινητοποιώ τον εαυτό μου με την άσκηση, οπότε πήρα ένα Fitbit για να με βοηθήσει. Μέχρι στιγμής όλα καλά.

Επίσης, το στέγνωμα των μαλλιών μου με το πιστολάκι αποδεικνύεται απαγορευτικό. Το να σηκώνω τα χέρια μου και να κρατάω το σεσουάρ δεν είναι πραγματικά καλό για την επούλωσή μου», εξήγησε.

Η Eva μοιράστηκε σε μια άλλη εικόνα ότι έχει αρχίσει να έχει «τυχαίους μώλωπες» εν μέσω «της διαδικασίας επούλωσης». «Είναι περίεργο να βλέπω το σώμα μου μελανιασμένο και να αναρρώνει από το τραύμα. Δεν είναι εύκολο θέαμα και σίγουρα μου έχει φέρει πολλά στην επιφάνεια. Βλέπω αυτές τις επόμενες εβδομάδες ως μια μεγάλη ευκαιρία να είμαι ευγενική με τον εαυτό μου και να τον φροντίζω», ανέφερε η κόρη της Susan Sarandon.

Στο τελευταίο στιγμιότυπο στην ανάρτηση της, η ηθοποιός «ανέβασε» μια φωτογραφία, καθώς πήρε χρόνο για να ξεκουραστεί, ενώ το σώμα της συνεχίζει να θεραπεύεται.

«Η ξεκούραση είναι πιο δύσκολη για μένα από ότι είχα συνειδητοποιήσει. Αισθάνομαι πολλές ενοχές όταν δεν κάνω κάτι που μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά ως παραγωγικό.

Αυτός ο χρόνος ανάρρωσης ήταν ένας ενδιαφέρων φακός μέσα από τον οποίο βλέπω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου για τον εαυτό μου και την αξία μου. Είναι κάτι που θέλω να συνεχίσω να σκέφτομαι», πρόσθεσε η Έβα Αμούρι.

H Αμερικανίδα ηθοποιός «ενώθηκε» με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Ιούνιο, με τον σεφ Ίαν Χοκ, σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Νέα Υόρκη. Παρουσία περίπου 40 φίλων και συγγενών, ανάμεσα στους οποίους ήταν φυσικά η μητέρα της και ο πρώην σύντροφός της, Τιμ Ρόμπινς, έφτασε στο ιερό στο πλευρό του 7χρονου γιου της Major.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κάιλ Μαρτίνο, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι για οκτώ χρόνια.

«Δεν προσέλαβα wedding planner, σχεδίασα εγώ το γάμο. Σε κάποιες φάσεις ήταν αγχωτικό...αλλά, γενικά, μου φάνηκε ιδιαίτερα ξεχωριστό το να εστιάσω σε όλες τις μικρές λεπτομέρειες και να κάνουμε αυτή τη μέρα αληθινά δική μας. Θελήσαμε να γράψουμε τα δικά μας ερωτικά γράμματα και να τα διαβάσουμε ως όρκους, κάτι που ήταν πολύ ιδιαίτερο για εμάς», είχε δηλώσει η ίδια στο περιοδικό «People».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα εστιατόριο όταν ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και είχε μόλις πάρει διαζύγιο. «Δούλευε εκεί ως σεφ και ήρθε να πει ένα 'γεια' σε μια γυναίκα στο τραπέζι μας με την οποία ήταν συμμαθητές στο σχολείο. Ούτε που μου περνούσε από το μυαλό τότε να βγω ραντεβού, αλλά με εντυπωσίασε η συζήτησή μας και το πόσο ενδιαφέρων και ευγενικός φαινόταν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.