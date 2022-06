Κερτ Κομπέιν: Η κόρη του Φράνσις Μπιν περιγράφει πως επουλώνει τις πληγές από τον θάνατό του

Η κόρη του Κερτ Κομπέιν, Φράνσις Μπιν, αποκάλυψε πώς βιώνει την Ημέρα του Πατέρα αφού έχασε τον μπαμπά της όταν ήταν βρέφος.

Η 29χρονη κόρη του τραγουδιστή του συγκροτήματος Nirvana, μέσα από ένα Story της στο instagram, αποκάλυψε πώς διοχετεύει τα περίπλοκα συναισθήματα που νιώθει, αυτή τη μέρα, σε δημιουργικότητα

For a little while #KurtCobain pic.twitter.com/yNaXjvg10o

«Η σημερινή ημέρα μπορεί να είναι περίπλοκη για πολλούς ανθρώπους. Έτσι σκέφτηκα ότι θα μοιραστώ τι κάνω πάντα εγώ για αυτήν την ημέρα», έγραψε.

Όπως εξήγησε προσπαθεί να εκφράσει όποια ενέργεια νιώθει, μερικές φορές νιώθει λύπη, μερικές φορές βαθιά πληγωμένη ή χαμένη. Περιέργως τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει νιώθει συμπόνια, σε κάποιας μορφής δημιουργία.

«Μου αρέσει να πιστεύω ότι αν κάτι όμορφο μπορεί να συνυπάρχει δίπλα σε κάτι λυπηρό ή περίπλοκο, τότε αυτό αφήνει χώρο σε αυτά τα συναισθήματα να κυκλοφορούν με πρόθεση και νόημα»

happy father’s day to kurt cobain, he seemed like such a good father to frances <3:( pic.twitter.com/9NSySJWMqx