Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου μετακόμισαν από τις ΗΠΑ στη Βρετανία, τον Νοέμβριο του 2024, εξαιτίας της διαφαινόμενης επανεκλογής Τραμπ, η διάσημη παρουσιάστρια Έλεν ΝτεΤζένερις (Ellen DeGeneres) και η σύζυγός της, Πόρσια ντε Ρόσι, αποφάσισαν να πουλήσουν το πολυτελές αγρόκτημά τους στο Κότσγουολντς της Αγγλίας, για 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ellen DeGeneres puts UK farm up for sale after confirming reason for fleeing US https://t.co/WXc1bcSv3r pic.twitter.com/CnBR5QuDw8 July 24, 2025

Το ζευγάρι αγόρασε το ακίνητο την άνοιξη του 2024, για 20 εκατομμύρια δολάρια.

Αφού έζησαν στο κτήμα για ένα μήνα, το ζευγάρι επέλεξε να μετακομίσει σε μία μεγαλύτερη φάρμα, την Kitesbridge Farm, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει καλύτερα τα ζώα τους.

«Όταν αποφασίσαμε να ζήσουμε εδώ (στο Ηνωμένο Βασίλειο) μόνιμα, ξέραμε ότι η Πόρσια δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τα άλογά της», δήλωσε η ΝτεΤζένερις για την αγγελία πώλησης, σύμφωνα με τον Sotheby’s International Realty.

Ellen DeGeneres and wife Portia de Rossi list their sprawling UK farmhouse for $30M https://t.co/CGP97porXo pic.twitter.com/YqpzhkJW1I — New York Post (@nypost) July 23, 2025

«Χρειαζόμασταν ένα σπίτι που να είχε βοσκοτόπια και εγκαταστάσεις για άλογα» εξήγησε η 67χρονη πρώην παρουσιάστρια.

Το κτήμα που πωλείται έχει έκταση 43 στρέμματα.

Η κύρια κατοικία χτίστηκε τον 1700 και έχει 7 υπνοδωμάτια και 7 μπάνια, θερμαινόμενο γκαράζ πέντε αυτοκινήτων και γυμναστήριο και θερμαινόμενη πισίνα.

Επίσης, το ακίνητο περιλαμβάνει έναν αχυρώνα, ιδιωτική παμπ και έναν ξενώνα δύο υπνοδωματίων, που συνδέεται με την κύρια κατοικία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.