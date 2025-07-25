Λογαριασμός
Η Έλεν ΝτεΤζένερις πουλάει τη φάρμα της στη Βρετανία, στην προνομιακή τιμή των 30 εκατ. δολαρίων 

Η διάσημη παρουσιάστρια αγόρασε το πολυτελές αγρόκτημα στο Κότσγουολντς το 2024, για 20 εκατ. δολάρια

Ellen DeGeneres

Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου μετακόμισαν από τις ΗΠΑ στη Βρετανία, τον Νοέμβριο του 2024, εξαιτίας της διαφαινόμενης επανεκλογής Τραμπ, η διάσημη παρουσιάστρια Έλεν ΝτεΤζένερις (Ellen DeGeneres) και η σύζυγός της, Πόρσια ντε Ρόσι, αποφάσισαν να πουλήσουν το πολυτελές αγρόκτημά τους στο Κότσγουολντς της Αγγλίας, για 30 εκατομμύρια δολάρια.

Το ζευγάρι αγόρασε το ακίνητο την άνοιξη του 2024, για 20 εκατομμύρια δολάρια.

φαρμα ντι Τζενερις

Αφού έζησαν στο κτήμα για ένα μήνα, το ζευγάρι επέλεξε να μετακομίσει σε μία μεγαλύτερη φάρμα, την Kitesbridge Farm, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει καλύτερα τα ζώα τους.

«Όταν αποφασίσαμε να ζήσουμε εδώ (στο Ηνωμένο Βασίλειο) μόνιμα, ξέραμε ότι η Πόρσια δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τα άλογά της», δήλωσε η ΝτεΤζένερις για την αγγελία πώλησης, σύμφωνα με τον Sotheby’s International Realty. 

 «Χρειαζόμασταν ένα σπίτι που να είχε βοσκοτόπια και εγκαταστάσεις για άλογα» εξήγησε η 67χρονη πρώην παρουσιάστρια. 

Το κτήμα που πωλείται έχει έκταση 43 στρέμματα.

Η κύρια κατοικία χτίστηκε τον 1700 και έχει 7 υπνοδωμάτια και 7 μπάνια, θερμαινόμενο γκαράζ πέντε αυτοκινήτων και γυμναστήριο και θερμαινόμενη πισίνα.

Επίσης, το ακίνητο περιλαμβάνει έναν αχυρώνα, ιδιωτική παμπ και έναν ξενώνα δύο υπνοδωματίων, που συνδέεται με την κύρια κατοικία. 

Πηγή: skai.gr

