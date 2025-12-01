Η Σερένα Γουίλιαμς (Serena Williams) τράβηξε τα βλέμματα σε μια νέα φωτογράφιση, καθώς πόζαρε για μια σειρά από εντυπωσιακά «looks» για το «PORTER».

Η 44χρονη τενίστρια, σύμβολο του αθλήματος, έδειξε τα αποτελέσματα της απώλειας 14 κιλών που πέτυχε, ποζάροντας για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού. Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, η Σερένα στέκεται δίπλα σε μια πισίνα, φορώντας ένα τολμηρό μαγιό με κοψίματα.

Η επτά φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon έδειξε την αυτοπεποίθησή της για το σώμα της, επιδεικνύοντας την απίστευτη σιλουέτα της, τα δυνατά της πόδια και τα σμιλεμένα της χέρια.

Η Σερένα Γουίλιαμς πόζαρε για το περιοδικό με διάφορα μοντέρνα ρούχα, μεταξύ των οποίων και ένα μαύρο φόρεμα που άγγιζε το δέρμα της και τόνιζε τις καμπύλες της στα σωστά σημεία. Η διάσημη αθλήτρια είχε μια ταραχώδη χρονιά το 2025 και τον Αύγουστο αποκάλυψε ότι είχε χάσει πάνω από 14 κιλά με τη βοήθεια ενός φαρμάκου για την απώλεια βάρους.

Η σταρ του τένις ήταν πάντα πολύ ειλικρινής για τα συναισθήματά της απέναντι στο σώμα της και πέρυσι δημοσίευσε στο Instagram: «Είναι απαραίτητο να αγαπάς τον εαυτό σου. Βρίσκω ότι πρέπει να υπενθυμίζω αυτή την αγάπη για τον εαυτό μου σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της ζωής μου».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σιλουέτα της, η οποία φαινόταν σε εξαιρετική φόρμα. «Αυτή τη στιγμή, μου αρέσει που το σώμα μου δεν είναι τέλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σταρ είχε γεννήσει τη δεύτερη κόρη της, την Adira, έναν χρόνο νωρίτερα και πρόσθεσε: «Μου αρέσει που μυρίζω γάλα – αυτό το γάλα τρέφει την @adiraohanian. Μου αρέσει να γνωρίζω μια νέα εκδοχή του σώματός μου. Είναι μια αλλαγή, αλλά είναι μια αλλαγή που άξιζε τον κόπο. Ξεκινήστε λοιπόν αυτή την εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι είστε αγαπημένοι, και αυτό ξεκινά από εσάς. Εντάξει, τώρα πάω στο γυμναστήριο. Serena».

