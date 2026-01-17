Κόκκινη δαντέλα και αισθησιασμός: Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε Valentine’s mood… (video)

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήρθε νωρίτερα για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Το 34χρονο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άκρως αισθησιακό βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα διάφανο κόκκινο σετ εσωρούχων. Το σύνολό της ανήκει στη συλλογή Laced with Love Valentine’s Collection της Lounge και περιλαμβάνει κόκκινα και μαύρα κεντημένα κομμάτια, σχεδιασμένα για να ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

Η Ραταϊκόφσκι παρουσιάζει το σετ Valentina (125 δολάρια), το οποίο αποτελείται από ένα σουτιέν, ένα ασορτί στρινγκ και ζαρτιέρες. Στο βίντεο, η διάσημη καλλονή γονατίζει στο πάτωμα του διαμερίσματός της μπροστά σε δύο ολόσωμους καθρέφτες. Παίζει με τα μαλλιά της και ποζάρει με αυτοπεποίθηση, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Οι θαυμαστές της, φυσικά, δεν άργησαν να γεμίσουν τα σχόλια με αποθεωτικά μηνύματα. «Θεέ μου, έλεος. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Θεέ μου, Έμιλι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Απολύτως εξωπραγματικό». Η πρωταγωνίστρια του «Gone Girl» είχε συνεργαστεί με την ίδια εταιρεία και το περασμένο φθινόπωρο.

Emily Ratajkowski gets vampy for Valentine’s Day in red lace lingerie https://t.co/qjpbaMHSRN pic.twitter.com/t1vjLgUTMX — Page Six (@PageSix) January 16, 2026

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι άλλωστε γνωστή για τις τολμηρές εμφανίσεις της με εσώρουχα. Πέρυσι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της ιταλικής μάρκας Intimissimi για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο σετ.

Πηγή: skai.gr

