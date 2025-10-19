Λογαριασμός
Η τρομακτική εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν σε γκαλά στο Λος Άντζελες – Άλαλα τα χείλη… (βίντεο, φωτογραφίες)

Το βράδυ του Σαββάτου η 44χρονη σταρ έφτασε στο γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας, έχοντας καλυμμένο το κεφάλι και το πρόσωπο της με ένα ύφασμα

Η Κιμ Καρντάσιαν πιθανότατα αποφάσισε να γιορτάσει νωρίς το Halloween, καθώς άφησε άναυδους τους καλεσμένους σε μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του Χόλιγουντ. 

Το βράδυ του Σαββάτου η 44χρονη σταρ έφτασε στο φετινό γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες, κάνοντας μία τουλάχιστον παράξενη εμφάνιση, έχοντας καλυμμένο ολόκληρο το κεφάλι και το διάσημο πρόσωπο της με ένα ύφασμα, σαν μάσκα, σε απόχρωση του δέρματος, στερεωμένο στο λαιμό της με ένα τεράστιο, εντυπωσιακό περιδέραιο.  

Μάλιστα, χρειάστηκε βοήθεια για να περπατήσει μέχρι το κόκκινο χαλί και να ποζάρει για τους φωτογράφους, καθώς δεν έβλεπε καθαρά. 

Η 44χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας φορούσε ένα nude φόρεμα με ένα εφαρμοστό μπούστο από κορσέ, με μανίκια στερεωμένα στο στρίφωμα της φούστας, δημιουργώντας ένα εφέ σαν φτερά νυχτερίδας. 

Στο ίδιο γκαλά ήταν και η αδερφή της , Κένταλ Τζένερ, φορώντας επίσης ένα σέξι φόρεμα με κορσέ, αλλά απέφυγε να φωτογραφηθεί με τηΝ Κιμ στο κόκκινο χαλί. Γιατί άραγε...

Πηγή: skai.gr

