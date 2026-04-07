Πιτ Ντέιβιντσον: Στο «σφυρί» το εξοχικό του στο Γουέστσεστερ

Ο Πιτ Ντέιβιντσον έχει αφιερωθεί στον νεότερο ρόλο του - την πατρότητα και αποδεσμεύεται από την επιπλέον ακίνητη περιουσία του. Ο Αμερικανός κωμικός βρήκε αγοραστή για το διαμέρισμά του στο Στάτεν Άιλαντ και τώρα διαθέτει προς πώληση την κατοικία του στην κομητεία Γουέστσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο Ντέιβιντσον, ο οποίος απέκτησε την κόρη του Σκότι Ρόουζ με την ηθοποιό και μοντέλο Έλσι Χιούιτ τον Δεκέμβριο, ζήτησε πρόσφατα 850.000 δολάρια για την κατοικία στο Στάτεν Άιλαντ, την οποία αρχικά πουλούσε έναντι 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Η μειωμένη τιμή οδήγησε τελικά σε συμφωνία.

Ο κωμικός, γνωστός από τη συμμετοχή του στο σόου Saturday Night Live αγόρασε την κατοικία στη Νέα Υόρκη, το 2020 για 1,2 εκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα έχασε τουλάχιστον 350.000 δολάρια από τη συμφωνία, χωρίς να υπολογίζονται οι εκτεταμένες ανακαινίσεις που έκανε με την ελπίδα να προσελκύσει αγοραστή.

Στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η κατοικία του Ντέιβιντσον στο Βόρειο Σάλεμ, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, κοστίζει λίγο λιγότερο από 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Ο ηθοποιός αγόρασε αυτό το ακίνητο το 2023 στην τιμή των 1,95 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ηθοποιός, ο οποίος διαμένει σήμερα στο Μπρούκλιν, πρόσθεσε έναν ξενώνα στο ακίνητο, καθώς και έναν κινηματογράφο, ενυδρείο, πισίνα, υδρομασάζ και σάουνα. Ο Πιτ Ντέιβιντσον στόχευε να διατηρήσει την ιστορία του εξοχικού σπιτιού άθικτη. «Δεν είμαι μεγάλος λάτρης των μοντέρνων σπιτιών επειδή όλα μοιάζουν μεταξύ τους» είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.