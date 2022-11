«Βασιλική» η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ως πριγκίπισσα - Φόρεσε την τιάρα της Νταϊάνα (φωτογραφίες)

Οι royal fans της Κέιτ Μίντλετον περίμεναν χρόνια για αυτή τη στιγμή – όπως και τα διεθνή ΜΜΕ - και αυτή τους αποζημίωσε

No but How stunning though? 🤩🤩Catherine, Princess of Wales did not disappoint. 🔥❤️❤️❤️ pic.twitter.com/3Cwl5nvgYx

Η νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας και σύζυγος του πρίγκιπα -διάδοχου Γουίλιαμ έκανε μια πραγματικά «βασιλική» εμφάνιση χθες, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής.

Στην πρώτη της επίσημη εμφάνιση ως πριγκίπισσα (μέχρι πριν τον θάνατο της Ελισάβετ ήταν Δούκισσα), η Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε τους πάντες με ένα λευκό φόρεμα αλλά κυρίως γιατί φορούσε την αγαπημένη τιάρα της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνας – τιμώντας έτσι τη μνήμη της πεθεράς της, αν και δεν τη γνώρισε ποτέ.

Αυτό το επίσημο δείπνο είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, καθώς ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση - υποχρέωση ως πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας και μελλοντικοί βασιλείς της Βρετανίας.

I’m never going to get over how phenomenal the Princess of Wales looked yesterday evening at the state banquet🤩 pic.twitter.com/k1f3vXXO9i