Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothee Chalamet) έκαναν -επιτέλους- το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί, καθώς παραβρέθηκαν σε φωτογράφηση για την 70ή τελετή David di Donatello στη Ρώμη.

Μετά την αισθητή απουσία του ηθοποιού από το Met Gala, το βράδυ της Δευτέρας, το ζευγάρι έκανε τελικά μια επίσημη κοινή εμφάνιση στην ιταλική εκδήλωση για τα βραβεία.

Η Kylie ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της με το στενό μαύρο φόρεμα της και στην αγκαλιά του αγαπημένου της, Timothee. Το ζευγάρι, το οποίο άρχισε να βγαίνει στις αρχές του 2023, έδειχνε ερωτευμένο καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μαζί στα βραβεία.

They've made it red carpet official! ✨ Timothée Chalamet and Kylie Jenner have finally been snapped together on the carpet after over two years of dating.



The pair attended the 70th David di Donatello Awards tonight in Rome, just days after the Met Gala, which Timothée skipped. pic.twitter.com/O1ACL8WUXG — LUXURY LONDON (@theofficialLL) May 7, 2025

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε, επίσης, μια κομψή εμφάνιση με το μαύρο βελούδινο κοστούμι καθώς έφτασε για την περίσταση, αφού του απονεμήθηκε το ειδικό βραβείο «David» για την καριέρα του.

Η Κάιλι Τζένερ ξεχώρισε με την εμφάνισή της και στο Met Gala, φορώντας ένα στενό φόρεμα κορσέ του ιταλικού οίκου μόδας Ferragamo, το οποίο συνδύασε με ένα ζευγάρι παπούτσια σχεδιαστών αξίας 700 λιρών.

Πηγή: skai.gr

