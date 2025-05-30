Η Jenna Ortega προκάλεσε την οργή των θαυμαστών του Netflix, αφού αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στη σειρά «Wednesday» την άφησε «δυστυχισμένη».

Η 22χρονη, που ασχολείται με την υποκριτική από το 2012, έγινε γνωστή χάρη στον ρόλο της στην κωμική σειρά που έφτασε στις οθόνες το 2022. Δυστυχώς, για τους θαυμαστές της, η σταρ αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο ρόλος δεν ήταν τόσο ικανοποιητικός για εκείνη όσο ήταν για εκείνους.

Σε συνέντευξή της στο «Harper's Bazaar», η Ortega ανέφερε ότι ήταν «ένα δυστυχισμένο άτομο» όταν τα «φώτα» της δημοσιότητας «έπεσαν» επάνω της λόγω της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε η σειρά. «Μετά την πίεση, την προσοχή, ως κάποια που είναι αρκετά εσωστρεφής, αυτό ήταν τόσο έντονο και τρομακτικό», ανέφερε η ίδια.

Και παρόλο που η Ortega επιστρέφει στο σόου για δεύτερη σεζόν, μίλησε «ανοιχτά» για το πώς η συμμετοχή της στη σειρά έχει και μειονεκτήματα, ειδικά για το μέλλον της καριέρας της. «Κάνω μια σειρά, όπου παίζω μια μαθήτρια, αλλά είμαι επίσης μια νεαρή γυναίκα».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η συμμετοχή της στη σειρά θα μπορούσε να περιορίσει τους ρόλους που μπορεί να πάρει στο μέλλον. «Απλά δεν αισθάνεσαι ότι σε παίρνουν στα σοβαρά ως παιδική σταρ που γίνεται ενήλικας ηθοποιός. Υπάρχει απλά κάτι σε αυτό που είναι πολύ συγκαταβατικό», πρόσθεσε.

Μετά τη συγκεκριμένη συνέντευξη, οι θαυμαστές θύμωσαν με την Jenna Ortega, χαρακτηρίζοντάς την «αχάριστη», αφού η επιτυχία της σειράς την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

«Η πιο κλαψιάρικη γενιά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Χριστέ μου! Πληρώστε με εκατομμύρια δολάρια και θα ντυθώ μαθήτρια! Κακομαθημένη γενιά Z». Ωστόσο, υπήρξαν και πολλοί θαυμαστές της που αναρωτήθηκαν γιατί η ηθοποιός δέχτηκε να πρωταγωνιστήσει στη 2η σεζόν της σειράς. Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι η ηθοποιός χρειάζεται επειγόντως «νέο ατζέντη»…

Πηγή: skai.gr

