Η Miley Cyrus εξήγησε το πρόβλημα που δημιουργεί τη βραχνή φωνή της

Ακόμη και ως προέφηβη στο Disney Channel, η Miley Cyrus ξεχώριζε για τη βαθιά, ιδιαίτερη φωνή της. Η χαρακτηριστική της βραχνάδα την βοήθησε τελικά να κερδίσει το πρώτο της βραβείο Grammy το 2024 για το τραγούδι “Flowers”. Παρά το γεγονός ότι έγινε σήμα κατατεθέν της, το μοναδικό αυτό ηχόχρωμα οφείλεται σε ιατρική πάθηση.

Τα προβλήματα στις φωνητικές χορδές της Miley

Η Cyrus μίλησε ανοιχτά για την «μοναδική ανατομία» της κατά τη διάρκεια συνέντευξής της με τον Zane Lowe του Apple Music στις 21 Μαΐου. Η τραγουδίστρια του “Something Beautiful” εξήγησε ότι πάσχει από οίδημα του Reinke, μια διαταραχή όπου οι φωνητικές χορδές διογκώνονται. Αυτό μπορεί να προκληθεί από το κάπνισμα, τη χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή από επαναλαμβανόμενο τραύμα στις φωνητικές χορδές. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βαθύτερη και πιο βραχνή φωνή, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

«Το να είσαι 21, να ξενυχτάς, να πίνεις, να καπνίζεις και να κάνεις πάρτι μετά από κάθε σόου δεν βοηθάει, αλλά στην περίπτωσή μου δεν είναι κι η αιτία», είπε η Cyrus. «Η φωνή μου ακουγόταν πάντα έτσι, είναι μέρος της μοναδικής μου ανατομίας».

Αποκάλυψε επίσης ότι έχει έναν «πολύ μεγάλο πολύποδα» στη φωνητική της χορδή και τον πιστώνει για «πολύ από τον τόνο και την υφή» που κάνουν τη φωνή της τόσο ξεχωριστή. Η Cyrus παραδέχτηκε ότι «είναι εξαιρετικά δύσκολο να τραγουδήσεις με αυτό, είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο φορώντας βαράκια στους αστραγάλους».

Η δυσκολία του touring

Η κατάστασή της προσθέτει ένα μεγάλο επίπεδο δυσκολίας στις περιοδείες. Όπως εξήγησε στον Lowe, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό συναυλιών που μπορεί να δώσει χωρίς να τραυματίσει τις φωνητικές της χορδές και στο να καλυφθούν τα έξοδα μιας περιοδείας.

«Δεν είναι δωρεάν να κάνεις περιοδεία», είπε. «Και αν δεν μπορώ να κάνω έναν συγκεκριμένο αριθμό συναυλιών, δεν βγαίνει οικονομικά. Και ο τρόπος που πρέπει να το κάνω... είναι ο λόγος που πολλοί καλλιτέχνες δεν περιοδεύουν όσο θα ήθελαν ή όσο παλιά. Για να βγάζει νόημα, είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάσεις μια περιοδεία που να μη σε τραυματίζει, είτε έχεις αυτή την πάθηση είτε όχι».

Αποδοχή του ήχου της

Η Cyrus έχει δηλώσει πως έχει δεχτεί πολλή κριτική για τη φωνή της όλα αυτά τα χρόνια. Μιλώντας στον Lars Ulrich των Metallica για το περιοδικό Interview το 2021, είπε: «Σε όλη μου τη ζωή, είτε σε μαθήματα φωνητικής είτε βελτιώνοντας την τεχνική μου, άκουγα πάντα: ‘Γιατί ακούγεσαι σαν άντρας; Πού είναι το φαλσέτο σου; Γιατί δεν μπορείς να τραγουδήσεις την ψηλή νότα στο ‘Party in the U.S.A.’;’»

Ωστόσο, γιόρτασε τον «αυθεντικό, αληθινό ήχο» της, προσθέτοντας: «Η φωνή μου είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζομαι. Είναι το μέσο με το οποίο δηλώνω ποια είμαι».

Στον Lowe, τόνισε και τη θετική πλευρά της κατάστασης, αποκαλώντας την «μια ευλογημένη πάθηση». Επίσης αποκάλυψε ότι αποφάσισε να μην προχωρήσει σε θεραπεία: «Δεν είμαι διατεθειμένη να το αφαιρέσω, γιατί υπάρχει πιθανότητα να ξυπνήσω από την επέμβαση και να μην ακούγομαι πια σαν εμένα».

Αυθεντική, αυθόρμητη και με φωνή που δεν συγκρίνεται, η Miley παραμένει πιστή στον εαυτό της, με κάθε νότα.

