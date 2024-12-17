Ο Γουίλ Σμιθ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον μεγιστάνα του hip-hop Σον «Diddy» Κομπς και ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να τον συνδέει με τον ράπερ που κρατείται στη φυλακή αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, είπε ότι παρατήρησε ότι το όνομά του συνδέθηκε με τον Κομπς, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη εν αναμονή της δίκης για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, εκβιασμό και συνωμοσία.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη μουσική, έδωσε συναυλία στο Σαν Ντιέγκο και από τη σκηνή πήρε αποστάσεις από τον Κομπς.

Περισσότερες από δώδεκα γυναίκες και δώδεκα άνδρες έχουν μηνύσει τον ράπερ, δισκογραφικό παραγωγό και επιχειρηματία για σεξουαλική επίθεση. Ο μεγιστάνας του hip-hop, γνωστός επίσης με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Puffy, Puff, Puff Daddy, P. Diddy, Brother Love έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς για σεξουαλικές επιθέσεις.

«Θέλω απλώς να πω πολύ ξεκάθαρα: δεν έχω καμία σχέση με τον Puffy, οπότε μπορείτε να σταματήσετε όλα τα μιμίδια», είπε, αναφερόμενος στον Κομπς. «Μπορείτε να σταματήσετε όλους αυτές τις ****. Δεν ήμουν πουθενά κοντά μην φρικάρετε» είπε απευθυνόμενος στο κοινό που άρχισε να ζητωκραυγάζει ως απάντηση.

«Δεν ήμουν πουθενά κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν έκανα τίποτα από αυτά τα ηλίθια ***». Ο Γουίλ Σμιθ έχει φωτογραφηθεί με τον Κομπς στο παρελθόν, αλλά είπε στο πλήθος ότι είναι «ψέμα» ότι συνδέεται με τον ράπερ. «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Συνήθως δεν απαντώ σε χαζά πράγματα, αλλά ξέρετε, όλα τα μιμίδια με τρέλαναν» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

