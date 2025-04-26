Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Στο νοσοκομείο με τη Μελίτα τους χθες το βράδυ

Όπως κάνει κάθε φορά που έχει χρειαστεί. Η Ελένη Χατζίδου δεν λυγίζει στα δύσκολα. Είναι βράχος. Και για τον άντρα της και για την κορούλα τους. Και αυτή η εβδομάδα δεν τους έχει πάει και πολύ καλά.

Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες από την τροφική δηλητηρίαση που έριξε τον Ετεοκλή Παύλου τάβλα κα΄νοντάς τον να απουσιάσει μία μέρα και από την εκπομπή τους και χθες ήταν η σειρά της μικρής τους να περάσει μια μικρή περιπέτεια.

Μια περιπέτεια που τους οδήγησε στο παιδιατρικό τμήμα νοσοκομείου και στην εισαγωγή τελικά της μικρής τους στην κλινική. Με την Ελένη να αναλαμβάνει να μείνει δίπλα της -αφού επιτρέπεται μόνο ένας συνοδός.

"Παρασκευή βράδυ..." έγραψε η Ελένη Χατζίδου δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μικρούλας της με τον ορό στο ένα χέρι, το βραχιολάκι με τα στοιχεία της στο άλλο, να κοιμάται έχοντας δίπλα της την αγαπημένη τσαντούλα της, τον Stitch με κάποια από τα παιχνίδια της. Περαστικά στο κορίτσι τους!

