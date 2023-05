Η Beyoncé ανέβασε στη σκηνή την 11χρονη κόρη της Blue Ivy και το κοινό την αποθέωσε - Δείτε βίντεο

Η πρωτότοκη κόρη της Beyoncé και του Jay-Z, είναι μόλις 11 χρονών όμως έχει δείξει την καλλιτεχνική της φύση ακολουθώντας τα χνάρια των γονιώ της.

Η 11χρονη Blue Ivy, όχι μόνο ακολουθεί τη σούπερ σταρ μαμά της στην περιοδεία της "Renaissance" αλλά έκλεψε και την παράσταση χθες, Παρασκευή όταν η Beyoncé την ανέβασε στην σκηνή κατά την συναυλία της στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «My Power».

Blue Ivy joins Beyoncé onstage for "MY POWER" in #Paris!#RWT2023

🎫 https://t.co/gQt79tz5wy pic.twitter.com/Ivz1AOS18l