Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο «κυκλοφορεί και οπλοφορεί»: Χωρίς σουτιέν και με ένα στρινγκ βγήκε βόλτα

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο χρόνος δεν αγγίζει την ομορφιά και τη φρεσκάδα της, καθώς εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν σε μια εντυπωσιακή βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες. Το 44χρονο μοντέλο της Victoria’s Secret επέλεξε ένα διαφανές μαύρο τοπ με ένα μόνο κούμπωμα, το οποίο ανέδειξε τη γυμνασμένη κοιλιά της και πρόσθεσε μια τολμηρή πινελιά στο σύνολό της.

Alessandra Ambrosio, 44, goes braless under plunging top as she flashes her underwear in sheer sequin skirt on night out in Los Angeles https://t.co/EGoeSI4hpY November 14, 2025

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μια πορτοκαλί διάφανη φούστα με πούλιες, μέσα από την οποία διακρινόταν το μαύρο εσώρουχό της, καθώς και ένα ζευγάρι κομψά ψηλοτάκουνα. Το εντυπωσιακό μοντέλο συνδύασε το «look» με καφέ γυαλιά ηλίου και μια μικρή μαύρη τσάντα, δημιουργώντας μια αισθησιακή αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη παρουσία.

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Αμπρόσιο ανέβηκε ξανά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, πλάι στα θρυλικά «αγγελάκια» Adriana Lima, Candice Swanepoel και Lily Aldridge. Η συνεργασία της με το διάσημο brand ξεκίνησε το 2000, ενώ αποσύρθηκε από τις επιδείξεις το 2017. Η φετινή της επιστροφή ήταν άκρως εντυπωσιακή -όπως και η ίδια.

Πηγή: skai.gr

