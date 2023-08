Gwyneth Paltrow: Προσκαλεί έναν θαυμαστή να μείνει για ένα βράδυ στον ξενώνα της στην Καλιφόρνια – Καταξοδεύτηκε…

Your browser does not support the audio element.

Η διαμονή είναι προγραμματισμένη για τις 9 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει μια συνεδρία διαλογισμού, σπα και ένα γεύμα με το διάσημο ζευγάρι, επιλέγοντας ένα μπουκάλι κρασί από την αίθουσα κρασιών