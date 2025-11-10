Ο Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey) μίλησε ανοιχτά για τη δύναμη της ντροπής ως κίνητρο, εξηγώντας πως ήθελε να χρησιμοποιήσει την επιτυχία του για να βοηθήσει άλλα μέλη της LGBTQIA+ κοινότητας.

Ο 37χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους «Better Man», του «Esquire», επιδεικνύοντας την όμορφη εμφάνισή του στη συνοδευτική φωτογράφιση. Αναφερόμενος στον διάσημο ρόλο του στη σειρά «Bridgerton», πόζαρε εντυπωσιακά με μαύρο σακάκι και παντελόνι και λευκό φουλάρι στον λαιμό, αλλά χωρίς πουκάμισο από κάτω, για να αναδείξει το γυμνασμένο σώμα του.

Στη συνέντευξή του στο περιοδικό, ο ηθοποιός μίλησε για τα σχέδιά του για το «Shameless Fund», μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία που ξεκίνησε πέρυσι με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την LGBTQ κοινότητα. Συζητώντας για το κίνητρό του να αξιοποιήσει τη δύναμη της διασημότητάς του για να κάνει τη διαφορά στην κοινότητα, παραδέχτηκε ότι ένιωθε «ντροπή» ως ομοφυλόφιλος άνδρας, ωστόσο το θεωρεί «μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας».

Ωστόσο, ο ίδιος - ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε από το περιοδικό «People» ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025 - επέμεινε ότι ήταν επίσης συνειδητοποιημένος για τα προνόμιά του και για το πώς είχε ωφεληθεί από «όλους όσους προηγήθηκαν», γεγονός που τον ενέπνευσε να θέλει να βοηθήσει την κοινότητά του.

«Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ντροπή. Όποιος έχει νιώσει ποτέ οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας ή επικριτικής κρίσης. Αυτό είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας», ανέφερε με νόημα ο ηθοποιός. Αναλύοντας λεπτομερώς πού ελπίζει να οδηγήσει το «Shameless Fund», συνέχισε: «Ο στόχος είναι να το επεκτείνουμε και αυτό είναι συναρπαστικό. Ένας από τους δείκτες επιτυχίας είναι τα χρήματα που συγκεντρώνουμε, αλλά ένας άλλος δείκτης είναι η χαρά και η ενεργοποίηση.

Όταν πρόκειται να υποστηρίξουμε την παγκόσμια κοινότητα LGBTQIA+, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί σε μια εποχή που έχουν τεθεί εμπόδια. Πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για να φέρνουμε τους ανθρώπους ξανά κοντά».

Με τη δουλειά του στο ίδρυμα και την καριέρα του να εκτοξεύεται φέτος χάρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Jurassic World Rebirth» και «Wicked: For Good», ο Τζόναθαν Μπέιλι αποκάλυψε επίσης τις σκέψεις του για τη δημιουργία οικογένειας. «Υπάρχουν -προφανώς- πολλά παιδιά που θα μπορούσαν να ωφεληθούν πραγματικά από την αγάπη και την υποστήριξη. Έχω το απόλυτο προνόμιο να είμαι ομοφυλόφιλος άνδρας, δεν υπάρχει βιολογικό ρολόι. Είναι μεγάλο προνόμιο, δεν είναι, το να μπορείς να έχεις ένα παιδί; Έτσι, το γνωρίζω ως ιδέα, ως έννοια, αλλά δεν το σκέφτομαι πολύ έντονα αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ένιωθε πίεση να κρύψει τη σεξουαλικότητά του για να προχωρήσει στην καριέρα του, αφού του είχαν πει ότι ένας ηθοποιός που έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος θα δυσκολευόταν να κερδίσει ρόλους.

Παραδέχτηκε ότι είχε επιφυλάξεις σχετικά με τη δημόσια αποκάλυψη, αφού συζήτησε το θέμα με φίλους ηθοποιούς και διευθυντές casting σχετικά με τις δυσκολίες που συνδέονται με το να είσαι ανοιχτά ομοφυλόφιλος στην τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία.

Μιλώντας στο «GQ Hype» το 2022, θυμήθηκε την αρχική του αντίδραση, αφού ένας φίλος του μίλησε για τη δική του εμπειρία κατά τη διάρκεια οντισιόν για ρόλους. Θυμήθηκε: «Τότε του είπαν: ‘’Υπάρχουν δύο πράγματα που δεν θέλουμε να ξέρουμε: αν είσαι αλκοολικός ή αν είσαι ομοφυλόφιλος’’. Αρκεί ένας από αυτούς τους ανθρώπους σε θέση εξουσίας να το πει αυτό και το μήνυμα διαδίδεται. Οπότε, ναι, φυσικά το σκέφτηκα αυτό. Φυσικά, σκέφτηκα ότι για να είμαι ευτυχισμένος, έπρεπε να είμαι στρέιτ».

Τελικά, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του, αφού ένιωσε απογοητευμένος από τους περιορισμούς που επέβαλε η κρυφή δημόσια εικόνα του στην προσωπική του ζωή.

