Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε στις εξετάσεις για να ασκήσει το επάγγελμα της δικηγόρου

Η Κιμ Καρντάσιαν απέτυχε στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως δικηγορίας. Η σταρ των ριάλιτι σόου αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια.

«Λοιπόν... δεν είμαι ακόμα δικηγόρος», έγραψε η ίδια, πριν προσθέσει με χιούμορ: «Απλά, παίζω μια πολύ καλοντυμένη δικηγόρο στην τηλεόραση (στη σειρά «All's Fair»)». Η Κιμ μελετά για τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως δικηγορίας, φορώντας μπικίνι και ό,τι πιο προκλητικό υπάρχει στην γκαρνταρόμπα της.

Kim Kardashian reveals she has failed the California bar exam via Instagram stories:



“Well..I'm not a lawyer yet, I just play a very well-dressed one on TV. (...) Falling short isn't failure - it's fuel. I was so close to passing the exam and that only motivates me even more.” pic.twitter.com/SAnmiJUy9a — Pop Base (@PopBase) November 8, 2025

Συνέχισε λέγοντας: «Έξι χρόνια μετά την έναρξη αυτής της νομικής διαδρομής, εξακολουθώ να είμαι αποφασισμένη να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς να τα παρατήσω — μόνο περισσότερη μελέτη και ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Ευχαρίστησε επίσης «όλους όσοι την υποστήριξαν και την ενθάρρυναν» σε όλη αυτή την πορεία μέχρι τώρα. «Το να μην τα καταφέρεις δεν είναι αποτυχία — είναι κίνητρο. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό με παρακινεί ακόμα περισσότερο. Πάμε!».

Η απόφαση της Καρντάσιαν να στραφεί στη νομική ήρθε το 2019, μετά τη συμμετοχή της στην υπόθεση της Alice Marie Johnson, μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε ισόβια και τελικά αποφυλακίστηκε χάρη στη δική της παρέμβαση. Πρόσφατα, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα.

Στη σειρά «All's Fair», η Κιμ Καρντάσιαν υποδύεται μια δικηγόρο διαζυγίων, για την οποία η εφημερίδα «Guardian» έγραψε πρόσφατα ότι «είναι τόσο φρικτή, που αγγίζει τα όρια της περιφρόνησης», ενώ οι «Times» ανέφεραν ότι «ίσως είναι η χειρότερη τηλεοπτική δραματική σειρά όλων των εποχών».

