Σε μια απρόσμενη και έντονα αμήχανη στιγμή, που έχει πλέον κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε να απαντά σε μια πολύ προσωπική ερώτηση, ενώ ήταν συνδεδεμένη σε έναν ανιχνευτή ψεύδους.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αποκαλυπτικού βίντεο που δημοσιεύτηκε από το περιοδικό «Vanity Fair», όπου η 28χρονη πρωταγωνίστρια συμμετείχε σε μια σειρά ερωτήσεων μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της, Amanda Seyfried, με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας.

Το τεστ που εξελίχθηκε σε «viral» στιγμή

Η 40χρονη Amanda Seyfried διαδραμάτισε τον ρόλο της «ερευνήτριας» και ρώτησε τη Σουίνι μια εντελώς απροσδόκητη ερώτηση που, όπως είπε, «βρισκόταν στο μυαλό όλων». Η ερώτηση αφορούσε το εάν το στήθος της Σουίνι είναι αληθινό, προκαλώντας γέλια στο στούντιο και στιγμιαία αμηχανία στην ίδια την ηθοποιό.

Με εμφανή έκπληξη, η Σουίνι απάντησε με ένα χαμογελαστό «ναι» και, όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει ποτέ κάποια αισθητική επέμβαση, απάντησε αρνητικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει «πειράξει» ποτέ τίποτα στο σώμα της. Ο ανιχνευτής ψεύδους επιβεβαίωσε ότι οι απαντήσεις της ήταν αληθείς, ενισχύοντας την απάντησή της.

Η στιγμή δεν περιορίστηκε μόνο στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αμέσως μετά, η Amanda Seyfried αστειεύτηκε αν μπορεί να αγγίξει το στήθος της, με τη Σουίνι να απαντά με παιχνιδιάρικη διάθεση. Παρά το αρχικό σοκ, η ηθοποιός κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση με ένα μείγμα χιούμορ και αυτοπεποίθησης.

Η εμφάνιση αυτή έγινε μόλις λίγες ημέρες αφότου η Σουίνι είχε δημοσίως διαψεύσει φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων σε συνέντευξή της σε άλλο μέσο, όπου εξήγησε ότι φοβάται τις βελόνες και έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάνει ποτέ κανενός είδους αισθητική επέμβαση. Επίσης, η ίδια έστειλε ένα μήνυμα σε άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν συγκρίσεις χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της όταν ήταν νεότερη και πιο πρόσφατες φωτογραφίες.

«Δεν μπορείς να συγκρίνεις μια φωτογραφία μου από όταν ήμουν 12 ετών με μια φωτογραφία μου στα 26 με επαγγελματικό μακιγιάζ και φωτισμό! Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική», είπε η Σίντνεϊ Σουίνι. «Όλοι στα κοινωνικά μέσα είναι τρελοί», είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.