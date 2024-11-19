Για την εμπειρία της και τις δυσκολίες που συνάντησε σε όλη τη διαδικασία της υιοθεσίας μέχρι να πάρει στην αγκαλιά τον γιο της μίλησε η ηθοποιός Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Μεταξύ άλλων η ηθοποιός ανέφερε: «Ήθελα πολύ την υιοθεσία, τη σκεφτόμουν χρόνια. Τις αποφάσεις για τη ζωή μου τις παίρνω πολύ εύκολα. Η Ευγενία Δημήτροπούλου που έχει υιοθετήσει την Εύα, είναι ένα πλάσμα που με βοήθησε πάρα πολύ. Από εκεί που σκεφτόμουν πώς θα γίνουν όλες οι διαδικασίες, τώρα έχω αυτό το αγγελούδι στο σπίτι μου. Όποιος θέλει να το κάνει, γίνεται.

Περάσαμε από συζητήσεις, περάσαμε από επιτροπή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εγώ πήγα μόνη μου στη Σιέρα Λεόνε. Είχα δει φωτογραφία του και πήγα να τον δω και από κοντά. Όταν τον είδα, τρελάθηκα και τρελάθηκα με όλα τα παιδιά. Πήγα να τον δω τη δεύτερη φορά και είχα την τύχη η απόφαση να βγει άμεσα, οπότε γύρισα με το παιδί.

Το μωρό καταλαβαίνει τι γίνεται. Εμένα είναι τριών ετών οπότε πιστεύω ότι θυμάται τα πάντα. Όταν τον είδα “είπα αυτός είναι ο γιος μου” τον έστειλα στον Μάνο και του είπα είναι ο γιος σου. Όταν πήγα στην Αφρική ήρθε στην αγκαλιά μου αμέσως. Το δύσκολο ήταν όταν έφυγα την πρώτη φορά και έπρεπε να τον αφήσω πίσω. Με έλεγε μαμά από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε Αγγλικά αλλά τώρα πλέον επειδή και στο σχολείο του μιλάνε Ελληνικά, έχει αρχίσει και μαθαίνει. Ήρθαμε στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Το μόνο που πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής έχει να κάνει με τον ύπνο. Δε θέλει να αποχωριστεί τα παιχνίδια του και τη μαμά του. Η ψυχολόγος μου με βοηθάει πάρα πολύ. Αν χρειαστεί να μιλήσω με κάποιον παιδοψυχολόγο, θα το κάνω. Έχω έναν άγγελο πλέον στο σπίτι. Ξέρω ότι θα περάσουμε από διάφορες φάσεις, αλλά αυτό συμβαίνει με όλα τα παιδιά».

Πηγή: skai.gr

