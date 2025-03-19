Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός για την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, έγινε 40 ετών τον περασμένο μήνα. Ο αθλητής είναι γνωστό ότι έχει μια εντυπωσιακή σωματική διάπλαση, την οποία «διαφημίζει» συχνά-πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί με τη σύντροφό του, Georgina Rodriguez, δεν κρύβουν τον έρωτά τους και φροντίζουν να χαίρονται την κάθε στιγμή.

Ωστόσο, πίσω από την εκπληκτική σωματική διάπλαση και φυσική του κατάσταση, ο αθλητής προτιμά να τρώει ένα συγκεκριμένο πιάτο. Ποιο είναι αυτό; Το «Bacalhau à Brás», ένα πορτογαλικό πιάτο, το οποίο αγαπάει πολύ και τρώει αρκετά συχνά. Αν είναι από τα χεράκια της μητέρας του ακόμα καλύτερα…

Το Bacalhau à Brás είναι ένα πορτογαλικό πιάτο που φτιάχνεται από κομμάτια παστού μπακαλιάρου, κρεμμύδια, ψιλοκομμένες τηγανητές πατάτες και αυγά. Συνήθως γαρνίρεται με μαύρες ελιές και με μαϊντανό. Είναι γρήγορο στην προετοιμασία και λάτρεψε αυτό το φαγητό από τη μητέρα του.

Στην πραγματικότητα, το εστιατόριο του Ρονάλντο στη Λισαβόνα έχει στον κατάλογό του το συγκεκριμένο πιάτο, χρησιμοποιώντας τη συνταγή της μαμάς του. Μάλιστα, ο αθλητής έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι αυτό το φαγητό του «ξυπνά» μνήμες από την παιδική του ηλικία.

Πηγή: skai.gr

