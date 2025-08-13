Λογαριασμός
Ναόμι Κάμπελ: Στα 55 της παραμένει η απόλυτη «γαζέλα » - Δείτε φωτογραφίες

H Κάμπελ φαινόταν να διασκεδάζει μαζί με τον 40χρονο Σαουδάραβα παραγωγό Μοχάμεντ Αλ Τούρκι, φορώντας ένα ασπρόμαυρο μπικίνι  με δαντελένιο τελείωμα

ναομι καμπελ

Στις ακτές της Ισπανίας απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ναόμι Κάμπελ, το σούπερ μόντελ της δεκαετίας του 90, με το παρατσούκλι «η μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας.

Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την 55χρονη Κάμπελ με το μπικίνι της στην Ίμπιζα,  καθώς έκανε ντους μετά από μια βουτιά στη θάλασσα. 

H Κάμπελ φαινόταν να διασκεδάζει μαζί με τον 40χρονο Σαουδάραβα παραγωγό Μοχάμεντ Αλ Τούρκι, φορώντας  ένα ασπρόμαυρο μπικίνι με πουά,  με δαντελένιο τελείωμα.

Με τα χρόνια, οι θαυμαστές της έχουν συχνά αναρωτηθεί αν το μοντέλο και ο Μοχάμεντ θα γίνουν «το επόμενο καυτό ζευγάρι».
Πρόσφατα όμως η Ναόμι Κάμπελ ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους είναι μόνο πολύ καλοί, οικογενειακοί φίλοι. 
 

