Στις ακτές της Ισπανίας απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ναόμι Κάμπελ, το σούπερ μόντελ της δεκαετίας του 90, με το παρατσούκλι «η μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας.

Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την 55χρονη Κάμπελ με το μπικίνι της στην Ίμπιζα, καθώς έκανε ντους μετά από μια βουτιά στη θάλασσα.

Naomi Campbell, 55, shows off her incredible figure in a lace trimmed bikini as she showers off onboard a yacht in Spain https://t.co/hOpndYq4pb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 12, 2025

H Κάμπελ φαινόταν να διασκεδάζει μαζί με τον 40χρονο Σαουδάραβα παραγωγό Μοχάμεντ Αλ Τούρκι, φορώντας ένα ασπρόμαυρο μπικίνι με πουά, με δαντελένιο τελείωμα.

Με τα χρόνια, οι θαυμαστές της έχουν συχνά αναρωτηθεί αν το μοντέλο και ο Μοχάμεντ θα γίνουν «το επόμενο καυτό ζευγάρι».

Πρόσφατα όμως η Ναόμι Κάμπελ ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους είναι μόνο πολύ καλοί, οικογενειακοί φίλοι.



Πηγή: skai.gr

