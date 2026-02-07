«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένος ο Νίκος Παπαδάκης

Τα «πάνω - κάτω» κυριολεκτικά έφεραν οι νέες διατροφικές συστάσεις, που έδωσε το αμερικανικό υπουργείο υγείας στους Αμερικανούς πολίτες, για το τι θεωρείται υγιεινό και τι όχι στη διατροφή μας.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», στον ΣΚΑΪ, οι επιστήμονες αναλύουν τις νέες διατροφικές συστάσεις και τα «ψιλά γράμματα» αυτών. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο παρουσιαστής-καλλιτέχνης Νίκος Παπαδάκης, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί, αλλά δεν ακολουθεί πάντα τις συστάσεις των ειδικών όσον αφορά τη διατροφή.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τις εξετάσεις αναφοράς, που πρέπει να κάνουμε ήδη από την ηλικία των 20 ετών και για τις βιταμίνες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ατονίας και της χρόνιας κόπωσης.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Ο Νίκος Παπαδάκης για τις διατροφικές του συνήθειες:

Δείτε το trailer:

