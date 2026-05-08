Μαγιορκίνης: Καταλήγει τo 30% των σοβαρών κρουσμάτων χανταΐού

Για το αν πρέπει να ανησυχούμε για τον χανταϊό μετά τη συρροή κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.
«Να ξεκαθαρίσουμε ότι περιστατικά σαν αυτό συμβαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια στη νότια Αμερική. Ο συγκεκριμένος χανταϊός είναι γνωστός εδώ και αρκετά χρόνια. Μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων, δύσκολα βέβαια», είπε αρχικά.
Υπογράμμισε ότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ανησυχήσει γιατί πρόκειται για έναν ιό που είναι γνωστός εδώ και χρόνια. «Εκτός και αν πρόκειται για κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ο ιός είναι γνωστός, μοιάζει λιγάκι και με τη λεπτοσπείρωση», ανέφερε.
Ο καθηγητής σημείωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αρκετά περιορισμένα, γιατί βλέπουμε μόνο τα σοβαρά περιστατικά, εκ των οποίων ένα 30% καταλήγει.
Τόνισε ότι όσοι έρχονται σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα μπαίνουν σε επιτήρηση και έτσι ο ιός δεν εξαπλώνεται προσθέτοντας ότι μόνο ο επιβάτης που πήγε στην Ελβετία έχει επιβεβαιωθεί, κανένας άλλος.
«Τα συμπτώματα ξεκινάνε ως ένα απλό κρυολόγημα. Ύποπτο κρούσμα είναι ο οποιοσδήποτε έρθει σε επαφή με κρούσμα και εμφανίζει συμπτώματα κρυολογήματος», είπε τέλος αναφέροντας ότι τον κορωνοϊό δεν τον γνωρίζαμε, τον συγκεκριμένο τον γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
