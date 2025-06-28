Περί τους 1,8 εκατομμύρια θάνατοι στην Ευρώπη που προκαλούνται από χρόνιες ασθένειες θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), και οι θάνατοι αυτοί κοστίζουν περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Εάν τα μη μεταδοτικά νοσήματα (ΜΜΝ) ήταν ιός, ο κόσμος θα βρισκόταν σε καραντίνα», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, σημειώνοντας ότι αυτές οι ασθένειες «όχι μόνο μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευτούν, αλλά και αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό».

Κάθε χρόνο, το 60% αυτών των θανάτων συνδέεται με συμπεριφορικούς, μεταβολικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ο καπνός, το αλκοόλ, η κακή διατροφή ή η σωματική αδράνεια, παράγοντες που αυξάνονται στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές δημόσιας υγείας.

Το υπόλοιπο 40% θα μπορούσε να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει μέσω έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, τόνισε ο ΠΟΥ.

Αυτοί οι θάνατοι είναι πολύ δαπανηροί. Οι απώλειες εκτιμώνται σε περισσότερα από 514,5 δισεκατομμύρια δολάρια (439,4 δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως.

Μόνο δέκα χώρες στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει 53 χώρες και εκτείνεται στην Κεντρική Ασία, έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο της μείωσης της πρόωρης θνησιμότητας από τις τέσσερις κύριες μη μεταδοτικές ασθένειες (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη και αναπνευστικές παθήσεις) κατά 25% μεταξύ 2010 και 2025.

Οι χώρες αυτές είναι: Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Ισραήλ, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία.

Σύμφωνα με την έκθεση, 26 άλλες χώρες μπορούν ακόμη να επιτύχουν αυτόν τον στόχο έως το 2025, εάν ενισχύσουν τις προσπάθειες πρόληψης και βελτιώσουν την ποιότητα της περίθαλψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

