Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων απέναντι στις συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά όρια και συνδυάζεται με επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, δημιουργούνται συνθήκες που καθίστανται επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι θερμικές αυτές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές παθολογικές αντιδράσεις, με πιθανές επιπλοκές που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή των ομάδων υψηλού κινδύνου.

Ο ΙΣΑ συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποφυγή κάθε μορφής άσκησης ή σωματικής κόπωσης σε εξωτερικούς χώρους, όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 ° C.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε πως ιδιαίτερη μέριμνα οφείλουν να δείξουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες πρόληψης. Όπως ανέφερε, «άτομα με καρδιολογικά προβλήματα, σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστικά νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και οφείλουν να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύονται από αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται κάθε μορφή σωματικής καταπόνησης, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα».

Οδηγίες προφύλαξης:

- Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Σε περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο και σκουρόχρωμα γυαλιά. Η ένδυση να αποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.

- Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και εργασίας τις θερμές ώρες της ημέρας.

- Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.

- Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα.

- Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών. Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.

- Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄αναστολείς κ.λπ. φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.

- Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα νοσήματα.

- Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν στο σπίτι τους.

- Οι ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού (βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας, υπερήλικες, έγκυες, παχύσαρκοι κ.λπ.) να τηρούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προφύλαξης και να επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρός τους εφόσον εμφανίσουν σύμπτωμα το οποίο ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών όπως ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπεριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λπ.

- Κατά τη διάρκεια του καύσωνα να αποφεύγονται οι σωματικές δραστηριότητες.

- Απευθυνθείτε στους κλιματιζόμενους χώρους που λειτουργούν, όλο το 24ωρο.

Πηγή: skai.gr

