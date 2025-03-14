Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Το ⅓ των ενηλίκων αντιμετωπίζουν διαταραχή ύπνου

«Αναπνέω σωστά, Κοιμάμαι καλά, Ζω καλύτερα». Αυτό είναι φέτος το μήνυμα της σημερινής, Παγκόσμιας Ημέρας Ύπνου.

Η Ομάδα Εργασίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) για τη «Μελέτη διαταραχών αναπνοής στον ύπνο» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπνολογίας, αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις αναπνευστικές διαταραχές στον ύπνο, καθώς και την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους.

Η ιδιαιτερότητα της αναπνευστικής διαταραχής στον ύπνο είναι ότι δεν αποτελεί υπόθεση μίας μόνο ειδικότητας, όπως εξηγεί ο Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, διευθυντής της Β' ΠΠΚ στο ΠΓΝ «Αττικόν»:

«Θα πρέπει ίσως όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο είναι μια σιωπηρή κλινική διαταραχή που συνήθως τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της τις έχει την ημέρα σε πολλαπλά συστήματα», ανέφερε.

Οι συνέπειες της έλλειψης ύπνου ποικίλλουν και είναι υπεύθυνες για μία μεγάλη κατηγορία παθήσεων, όπως διευκρινίζει ο Εμμανουήλ Βαγιάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, πνευμονολόγος-εντατικολόγος, δ/ντής ΕΣΥ, επιστημονικός υπεύθυνος Εργαστηρίου στο Κέντρο Διαταραχών Ύπνου του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»:

«Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές, είτε αναψυχής, είναι μια πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσής μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα», σημειώνει ο κ. Βαγιάκης.

Η Γεωργία Τρακαδά, MD, PhD, MSc, γενική γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής European Sleep Research Society, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Θεραπευτική Κλινική, συμπληρώνει ότι «ο ύπνος δεν αποτελεί προνόμιο ή πολυτέλεια, αλλά αδιαπραγμάτευτη βιολογική ανάγκη. Ωστόσο, το ⅓ των ενηλίκων είτε δεν κοιμούνται αρκετά, είτε αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή ύπνου με πιο συχνή το Σύνδρομο Άπνοιας του Ύπνου. Αποτελεί χρόνιο νόσημα. Οι περιοδικά επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής στον ύπνο (άπνοιες ή υπόπνοιες), προκαλούν διαλείπουσα υποξαιμία, που συσχετίζεται με καρδιαγγειακή νοσηρότητα, αιφνίδιο θάνατο, σακχαρώδη διαβήτη και συχνές αφυπνίσεις που διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου και επιφέρουν ημερήσια υπνηλία με εμπλοκή σε τροχαία ή άλλα ατυχήματα. Η συχνότητα ανέρχεται στο 30% του γενικού πληθυσμού, όμως μόλις το 20% των ατόμων που πλήττονται είναι διαγνωσμένοι και λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία».

Δεν είναι μόνο η ποιότητα του ύπνου αλλά και η καρδιαγγειακή υγεία που επηρεάζεται άμεσα από το Σύνδρομο Άπνοιας Ύπνου (ΣΑΥ). Η αξιοποίηση, ωστόσο, νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τους ασθενείς, ανέφερε η Σοφία Σχίζα, MD, PhD, FERS, καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Διαταραχών Ύπνου, δ/ντρια Πνευμονολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, Head of ERS Assembly 4 Sleep Disordered Breathing.

Συμπτώματα όπως το έντονο ροχαλητό ή το αίσθημα έντονης κόπωσης όταν ξυπνάμε, δεν πρέπει επουδενί να αγνοούνται, τουναντίον θα πρέπει να μας οδηγούν άμεσα στον υπεύθυνο ιατρό, επισημαίνει η Κατερίνα Βλάμη, MD, MSc, PH, πνευμονολόγος, δ/ντρια ΕΣΥ Πνευμονολογίας, υπεύθυνη Μονάδας Μελέτης Ύπνου στην Β' ΠΠ του ΠΓΝ «Αττικόν».

Προσθέτει ότι η τήρηση σταθερού προγράμματος ύπνου, η αποφυγή αλκοόλ και βαριών γευμάτων πριν τον ύπνο, η διατήρηση υγιούς βάρους, η τακτική σωματική άσκηση και η επίσκεψη σε εξειδικευμένο πνευμονολόγο ή ιατρό ύπνου όταν υπάρχουν ανησυχητικά συμπτώματα, συνιστώνται για την προαγωγή της υγείας του ύπνου.

