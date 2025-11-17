Παχυσαρκία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα ενέσιμα φάρμακα

Σύμφωνα με προβλέψεις, έως το 2050 οι μισοί άνθρωποι στη γη θα είναι παχύσαρκοι. Σήμερα στη χώρα μας, ένας στους τρεις ενήλικες είναι παχύσαρκος, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και το ποσοστό των παιδιών με παραπάνω από το φυσιολογικό σωματικό βάρος.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη ο ειδικός παθολόγος Αλέξανδρος Σαχινίδης απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τις ενδείξεις και την αποτελεσματικότητα των ενέσιμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, καθώς σύμφωνα με μεγάλους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι φάρμακα που ήρθαν για να μείνουν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ως η πρώτη επιλογή για μεγάλη απώλεια βάρους.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαχινίδης, η παχυσαρκία πλέον αναγνωρίζεται από τον ΠΟΥ και όλους τους φορείς ως μια χρόνια πολυπαραγοντική νόσος. Η πολυπλοκότητά της οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες και αυτό είναι το δύσκολο, δηλαδή κάθε περίπτωση ασθενούς είναι μοναδική, καθώς υπάρχουν παράγοντες γενετικοί, βιολογικοί, ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Τα φάρμακα βοηθούν τους ασθενείς να βελτιώσουν την όρεξή τους και την επιθυμία για φαγητό, εξήγησε ο κ. Σαχινίδης. Τους κάνει να χορταίνουν πιο εύκολα και να τρώνε πιο σωστά. Στις κατευθυντήριες οδηγίες τονίζεται ότι πρέπει να γίνει έγκαιρη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και να εισαγάγουμε τα φάρμακα στη θεραπεία των ασθενών από πολύ νωρίς.

Όσο για τον χρόνο που θα λαμβάνουν τα ενέσιμα φάρμακα οι ασθενείς με παχυσαρκία, σημείωσε ότι σίγουρα τονίζουμε τη σημασία της υγιεινής διατροφής και της άσκησης, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτά τα φάρμακα μάλλον θα τα παίρνουν εφ’ όρου ζωής.

«Πρέπει να δούμε την παχυσαρκία ως ένα χρόνιο νόσημα, οι ασθενείς να μην αισθάνονται κανένα άγχος και όπως παίρνουν το χάπι τους για τον διαβήτη ή την υπέρταση, θα παίρνουν και το φάρμακο για την παχυσαρκία» ανέφερε.

Για τον τρόπο δράσης τους, εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δρουν σε κάποιους υποδοχείς του ανθρώπινου οργανισμού και αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι να μειώνουν την όρεξη, να ελέγχουν την επιθυμία για φαγητό και να βοηθούν και στη δαπάνη ενέργειας. «Για να το πούμε απλά πεινούν λιγότερο, χορταίνουν πιο εύκολα και άρα καταλήγουν να τρωνε λιγότερο και έχουμε έτσι θερμιδικό έλλειμμα» τόνισε.

Όσο για τον κίνδυνο να λαμβάνονται αυτά τα φάρμακα χωρίς την παρακολούθηση γιατρού επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν απλά η απώλεια βάρους. Άρα ο ειδικός υγείας είναι απαραίτητος για να δούμε τι στόχο θα θέσουμε, ποια είναι η ανάλυση σύστασης σώματος, και να ενορχηστρώσουμε την όλη διαδικασία της θεραπείας.

Οι πιθανές παρενέργειες

Σύμφωνα με τον κ. Σαχινίδη, τα φάρμακα έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που πρέπει να τα πάρουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι τα χρειάζονται.

Οι παρενέργειες που κυρίως υπάρχουν προέρχονται από το γαστρεντερικό: δηλαδή μπορεί να νιώσουν ναυτία, τάση για έμετο, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, αλλά αν γίνεται η θεραπεία σωστά, αυτές οι παρενέργειες είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμες από τον γιατρό. Αρα δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβίζει τους ασθενείς.

Σχετικά με αναφορές για πιθανά περιστατικά παγκρεατίτιδας από τη λήψη των φαρμάκων, απάντησε ότι η παγκρεατίτιδα είναι κάτι που απασχολεί αλλά δεν είναι μια παρενέργεια που συνδέεται με τη χρήση των φαρμάκων. Αν κάποιος πάρει τα φάρμακα για την παχυσαρκία και εμφανίσει παγκρεατίττιδα, αυτό μπορεί να είναι εξατομικευμένο και να οφείλεται σε κάποιο άλλο παράγοντα από το ιστορικό του ασθενούς και πρέπει να αξιολογείται από τον θεράποντα ιατρό.

Σχετικά με περιστατικά χολολιθίασης, εξήγησε ότι αυτό προκαλείται κυρίως από την απώλεια βάρους.

Συμβάλλουν συνολικά στην καλύτερη υγεία;

Καταλήγοντας, ο κ. Σαχινίδης επισήμανε ότι τα ενέσιμα φάρμακα έχουν ευεργετική επίδραση σε όλες τις επιπλοκές της παχυσαρκίας, δηλαδή προστατεύουν από καρδιαγγειακά συμβάματα -υπάρχει φάρμακο που έχει δείξει μείωση 20% σε έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο-, έχουν οφέλη στον προδιαβήτη και στον διαβήτη, την οστεοαρθρίτιδα, την υπνική άπνοια και άρα και στην ποιότητα ζωής.

Φυσικά, η παχυσαρκία συνδέεται και με άλλες ασθένειες και με μορφές καρκίνου και περιμένουμε να δούμε στο μέλλον ακόμη πιο θεαματικά αποτελέσματα, τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.