Αντιγήρανση δεν σημαίνει σταματώ τον χρόνο, αλλά διατηρώ την υγεία, τη λειτουργικότητα και την καλή μου εμφάνιση για μεγαλύτερο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιστήμονες έχουν αντικαταστήσει τον όρο αντιγήρανση με τον όρο υγιής γήρανση.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί μιλούν για τη νεότερη γνώση της επιστήμης που θα μας βοηθήσει να ζήσουμε όχι μόνο πολλά, αλλά κυρίως, ποιοτικά χρόνια ζωής. Από τα γονίδια μέχρι και τον ύπνο, τη διατροφή και την ψυχολογία μας, οι απαντήσεις της επιστήμης στο ερώτημα «πως θα ζήσω καλά» είναι συγκεκριμένες.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο την ηθοποιό Ελένη Φιλίνη, η οποία αποκαλύπτει τα δικά της «μυστικά» που την βοηθούν να δείχνει και να αισθάνεται νεότερη.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για όσα μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι ή και στο ιατρείο για την αντιγήρανση της επιδερμίδας του προσώπου αλλά και για τις βιταμίνες στις οποίες παρουσιάζουμε έλλειψη οι Έλληνες.

