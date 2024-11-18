Διαβητική Μυοκαρδιοπάθεια: Μια επιπλοκή που επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία

«Ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 σχετίζονται με την ανάπτυξη αυτής της κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από δομικές και λειτουργικές αλλαγές του μυοκαρδίου», αναφέρει η κ. Ευδοκία Πετροπούλου Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Μetropolitan General και συνεχίζει με τα αίτια τα συμπτώματα και τους τρόπους διάγνωσης και πρόληψης της νόσου:

Αιτίες και Μηχανισμοί

Η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια σχετίζεται με διάφορους μηχανισμούς:

1. Υπεργλυκαιμία: Η συνεχής υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα προκαλεί βλάβες στα αγγεία και στους ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του καρδιοαγγειακού συστήματος.

2. Μεταβολικές Διαταραχές: Οι αλλαγές στον μεταβολισμό των λιπιδίων και των πρωτεϊνών, καθώς και οι διαταραχές στην παραγωγή ενέργειας στα μυοκαρδιακά κύτταρα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μυοκαρδιοπάθειας.

3. Φλεγμονή: Η χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση που συχνά παρατηρείται στους διαβητικούς μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες των καρδιομυοκυττάρων.

4. Αυξημένα επίπεδα Ινσουλίνης: Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερινσουλιναιμία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του καρδιακού μυός.

Εκδηλώσεις και Συμπτώματα

Η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να είναι ασυμπτωματική στα πρώτα στάδια, αλλά καθώς εξελίσσεται, μπορεί να προκαλέσει:

• Δύσπνοια, ιδιαίτερα κατά την άσκηση ή την ξαπλωμένη θέση

• Κούραση και αδυναμία

• Οίδημα στα κάτω άκρα

• Ταχυκαρδία ή αρρυθμίες

• Πόνο ή δυσφορία στο στήθος

Διάγνωση

Η διάγνωση της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων, όπως:

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

• Υπερηχοκαρδιογράφημα για την αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας

• Αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία καρδιάς για την ανίχνευση δομικών ανωμαλιών.

Πρόληψη και Θεραπεία

Η πρόληψη της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας επικεντρώνεται στη σωστή διαχείριση του διαβήτη. Ορισμένα μέτρα περιλαμβάνουν:

• Ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μέσω διατροφής, άσκησης και φαρμακευτικής αγωγής

• Έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης

• Διακοπή του καπνίσματος και αποφυγή αλκοόλ

• Τακτική παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας

«Η θεραπεία της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων, όπως αναστολείς ACE και β-αναστολείς, οι οποίοι βοηθούν στη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας.

Η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια σοβαρή κατάσταση που απαιτεί προσοχή και έγκαιρη παρέμβαση. Η καλή διαχείριση του διαβήτη και η τακτική παρακολούθηση της καρδιοαγγειακής υγείας μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και τη μείωση των επιπλοκών που σχετίζονται με αυτή τη νόσο. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των ασθενών είναι κρίσιμης σημασίας για την καλή διαχείριση της κατάστασης και την πρόληψη της ανάπτυξης σοβαρών επιπλοκών», τονίζει η ειδικός.

O ρόλος της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης

Η εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τη φύση και τη σημασία της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας είναι θεμελιώδης. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για:

• Σημάδια και Συμπτώματα. Η γνώση των πρώιμων συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

• Διατροφή. Η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής που περιορίζει τη ζάχαρη, τα κορεσμένα λιπαρά και το αλάτι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της καρδιοαγγειακής υγείας.

• Άσκηση. Η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της καρδιοαγγειακής λειτουργίας και τη διαχείριση του βάρους.

• Φαρμακευτική Αγωγή. Η κατανόηση της σημασίας της λήψης φαρμάκων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Η συνεργασία με επαγγελματίες υγείας, όπως ενδοκρινολόγοι, καρδιολόγοι και διατροφολόγοι, είναι ζωτικής σημασίας για την ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης του διαβήτη και της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας. Οι τακτικές επισκέψεις στον γιατρό και οι εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της καρδιοαγγειακής υγείας και στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν επιπλοκών.

Συμπερασματικά

«Η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους ασθενείς με διαβήτη, αλλά με τη σωστή ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, είναι δυνατή η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μείωση του κινδύνου καρδιοαγγειακών παθήσεων. Είναι σημαντικό να παραμένουμε ενημερωμένοι και να αναζητούμε τη στήριξη των επαγγελματιών υγείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο διαβήτης και οι επιπλοκές του διαχειρίζονται αποτελεσματικά», καταλήγει η κ. Πετροπούλου.



Πηγή: skai.gr

