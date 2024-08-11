Μpox - ΠΟΥ: Συνεδριάζει η επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων για την ευλογιά των πιθήκων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συγκάλεσε συνεδρίαση της επιτροπής του για την αντιμετώπιση κρίσεων δημόσιας υγείας, αφιερωμένη στην mpox, την Τετάρτη 14η Αυγούστου, για να αποτιμηθεί εάν πρέπει να κηρυχθεί ή όχι το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνται σε χώρες της Αφρικής, ανακοινώθηκε χθες Σάββατο.

«Συγκλήθηκε η πρώτη συνεδρίαση το 2024 της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ (...) όσον αφορά την αναζωπύρωση της mpox», και ορίστηκε να διεξαχθεί «τη 14η Αυγούστου (...) από τις 12:00» (σ.σ. ώρα Γενεύης· 13:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο οργανισμός σε ενημερωτικό σημείωμά του που διανεμήθηκε σε δημοσιογράφους.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής γενικά γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

«Η επιτροπή θα μου εκθέσει τις απόψεις της για το εάν η επιδημία αποτελεί κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς εμβέλειας και, αν ναι, θα με συμβουλεύσει για τις προσωρινές συστάσεις που πρέπει να γίνουν», συνόψισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, μέσω X.

Είχε αναγγείλει την Τετάρτη 7η Αυγούστου πως θα συγκαλούσε την επιτροπή «το συντομότερο δυνατόν».

Η κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς εμβέλειας είναι το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού που μπορεί να κηρύξει ο ΠΟΥ. Το πράττει ο γενικός διευθυντής του, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής.

Η νόσος, παλιότερα γνωστή με την ονομασία ευλογιά των πιθήκων, είναι ιογενής, μεταδίδεται από ζώα στον άνθρωπο και μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε περίπτωση στενής σωματικής επαφής με πρόσωπο που είναι φορέας.

Νέο στέλεχος του ιού που προκαλεί την mpox, που βαφτίστηκε «clade 1b» («παραλλαγή 1β») εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 στη ΛΔ Κονγκό, κατόπιν σε γειτονικές χώρες, εγείροντας ανησυχία για την εξάπλωσή του. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, η παραλλαγή 1β «προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση από την παραλλαγή 2».

Η ΛΔ Κονγκό είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο: ως την 3η Αυγούστου, είχαν καταγραφεί 14.479 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα και 455 θάνατοι —με βάση αυτούς τους αριθμούς, η ασθένεια έχει θνητότητα περί το 3%—, σύμφωνα με την υπηρεσία δημόσιας υγείας της Αφρικανικής Ένωσης.

Η mpox —που εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο το 1970 στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή ΛΔ Κονγκό— έχει βασικό σύμπτωμα την εμφάνιση εξανθημάτων στα γεννητικά όργανα ή στο στόμα, ενώ μπορεί να συνοδεύεται επίσης από υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγία, λεμφαδενοπάθεια κ.λπ.. Η παραλλαγή του ιού που προκαλεί τη νόσο το τρέχον διάστημα αποτελεί μετάλλαξη. Μέχρι σήμερα, η εξάπλωσή της περιορίζεται σε χώρες της δυτικής και της κεντρικής Αφρικής, με τους ασθενείς γενικά να μολύνονται από ζώα-φορείς του ιού.

Το 2022 παγκόσμια επιδημία της παραλλαγής 2 εξαπλώθηκε σε περίπου εκατό χώρες όπου η νόσος δεν είναι ενδημική, κυρίως σε ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους άνδρες.

Ο ΠΟΥ είχε κηρύξει το μέγιστο επίπεδο συναγερμού τον Ιούλιο του 2022, εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων σε διεθνές επίπεδο· προχώρησε στην άρση του έναν χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2023.

Η επιδημία είχε απολογισμό περίπου 140 νεκρούς επί συνόλου 90.000 κρουσμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

