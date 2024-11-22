Η Cheryl Mehrkar υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα η οποία για πρώτη φορά στον κόσμο πραγματοποιήθηκε πλήρως από ρομπότ στις 22 Οκτωβρίου στο Κέντρο Υγείας του NYU Langone στο Μανχάταν.

Η Mehrkar, η οποία είναι γιατρός, υπέφερε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια για μια δεκαετία, η οποία έγινε πιο σοβαρή όταν νόσησε από Covid. Είχε περάσει χρόνια αναζητώντας μια λύση στο πρόβλημά της πριν γίνει επιλέξιμη για τη διαδικασία της μεταμόσχευσης.

Η Mehrkar ήταν μια πολύ δραστήρια γυναίκα η οποία απολάμβανε το να είναι επικεφαλής καταδύσεων ενώ λατρεύει να οδηγεί μηχανές γι΄αυτό και της αρέσει να καβαλάει την Harley-Davidson Sportster του 2003. Έχει επίσης μαύρη ζώνη στο καράτε και ασχολιόταν με το αλεξίπτωτο και το bungee jumping. Μετά από όλες αυτές τις δραστηρίοτητες η Mehrkar μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα ακόμα γεγονός στη ζωή της, ότι έγινε η πρώτη ασθενής στον κόσμο που έλαβε μια πλήρως ρομποτική διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.

«Ένιωσα δέος — είναι απίστευτο πράγμα», είπε η 57χρονη Mehrkar, στο The Post την Τετάρτη, λίγο αφότου πήρε εξιτήριο από το NYU Langone Health.

Η Δρ Stephanie H. Chang, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του NYU Grossman, καθοδήγησε την ελάχιστα επεμβατική διαδικασία στις 22 Οκτωβρίου.

Η Chang έκανε μικρές τομές μεταξύ των πλευρών της Mehrkar προτού χρησιμοποιήσει το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi για να αφαιρέσει τους άρρωστους πνεύμονες, να προετοιμάσει την καρδιά και τους αεραγωγούς της για εμφύτευση και να ράψει τους πνεύμονες του δότη.

«Τα οφέλη είναι πραγματικά σημαντικά με μικρότερες τομές, επομένως καλύτερη επούλωση για τον ασθενή και λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος», δήλωσε η Chang, χειρούργος διευθύντρια του προγράμματος μεταμόσχευσης πνεύμονα για το NYU Langone Transplant Institute.

Το ινστιτούτο μεταμοσχεύσεων πραγματοποίησε 76 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων το 2023.

Μόλις πριν από λίγους μήνες, η Δρ Chang ένιωθε υπερήφανη διότι ηγήθηκε της πρώτης πλήρως ρομποτικής μεταμόσχευσης πνεύμονα στη χώρα, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνική για να αντικαταστήσει τον δεξιό πνεύμονα ενός άνδρα.

«Ήταν ένα πολύ τεράστιο ορόσημο για εμάς, αλλά ο λόγος για τον οποίο η μεταμόσχευση διπλού πνεύμονα είναι διαφορετική διότι είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των ασθενών», εξήγησε η Chang. «Έτσι χρειαζόμασταν να βελτιώσουμε την ενιαία τεχνική όπου ήταν αρκετά σύντομη και αποτελεσματική ώστε να μπορούμε να κάνουμε δύο [πνεύμονες] σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς καμία βλάβη στα νέα όργανα».

Μετά τη διαδικασία της, η οποία διήρκεσε περίπου επτά ώρες, η Mehrkar θαύμασε το γεγονός που μπορούσε να πάρει μια «καλή ανάσα» σχεδόν αμέσως.

Η Mehrkar διαγνώστηκε το 2010 με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία την ώθησε να κόψει το κάπνισμα.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι είχε έναν υπερδραστήριο θυρεοειδή, που την έκανε να χάσει «απίστευτα μεγάλο» βάρος. Όταν όμως προσβλήθηκε από την COVID-19 το 2022 «άρχισε ο κατήφορος».

Χρειαζόταν οξυγονοθεραπεία στο σπίτι και ο σύζυγός της, Shahin, συνταξιοδοτήθηκε για να την φροντίζει.

Η Mehrkar, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λίγες μέρες αφότου μπήκε στη λίστα μεταμοσχεύσεων. Πιστεύει ότι η ρομποτική τεχνική προκαλεί λιγότερο πόνο και έχει μικρότερο χρόνο αποθεραπείας.

«Ήταν μια τόσο θετική, υγιής εμπειρία», είπε ενθουσιασμένη.

Η Mehrkar δε πιστεύει ότι θα είναι τόσο περιπετειώδης όσο πριν, αλλά ελπίζει να επιστρέψει στις δραστηριότητες που αγαπά, συμπεριλαμβανομένου του να είναι εθελοντής τεχνικός έκτακτης ανάγκης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Union Vale στην κομητεία Dutchess.

Επίσης, σκοπεύει να γράψει ένα γράμμα στην οικογένεια του άνδρα που της δώρισε τους πνεύμονες.

