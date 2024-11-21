Στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV-2 στην κοινότητα και σε χαμηλά επίπεδα κινείται και η δραστηριότητα της γρίπης, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 11-17 Νοεμβρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή στον αριθμό των νέων εισαγωγών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 531 νέες εισαγωγές, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 551. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν εφτά. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν δέκα.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 24. Ο αριθμός των θανάτων ήταν 27. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 22.

Από τέλη Σεπτεμβρίου αναγνωρίστηκε από το ECDC ως στέλεχος ενδιαφέροντος η υπο-παραλλαγή KP.3 της ΒΑ.2.86, ενώ υπό παρακολούθηση τέθηκε και η υπο-παραλλαγή XEC της ΒΑ.2.86. Τόσο η KP.3 όσο η XEC δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, χωρίς να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτικότερα, σε τρεις από τις δέκα ελεγχόμενες περιοχές τα επίπεδα του ιικού φορτίου εμφανίζονται μέτρια (με καταγραφόμενη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο από αυτές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα είναι χαμηλά.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχει καταγραφεί ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ (υπότυπος Α(Η3)). Δεν έχει καταγραφεί θάνατος.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

