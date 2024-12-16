Έρευνα που αναλύει στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Live You» ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, δείχνει πως η ρύπανση που δεχόμαστε εξαρτάται από τον όροφο που μένουμε...

Οι χαμηλότεροι όροφοι επιβαρύνονται περισσότερο, σύμφωνα με τον καθηγητή ο οποίος εξηγεί πως: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση υπόκειται στους νόμους της βαρύτητας, επομένως τα σωματίδια και όσα εισπνέουμε καθιζάνουν και είναι σε αυξημένες συγκεντρώσεις σε χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας».

Σε ερώτηση για το εάν κάποιος που μένει στον 1ο ή 2ο όροφο επιβαρύνεται περισσότερο από ό,τι κάποιος που μένει στον 4ο ή 5ο, ο καθηγητής απαντά:

«Όσον αφορά την εξωοικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση ναι». «Η εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πρέπει κάποιος να λάβει υπ΄όψιν του τη διαρρύθμιση των χώρων, τι ακριβώς εκπομπών βλαβερών ουσιών υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Εάν για παράδειγμα κάποιος μαγειρεύει με γκάζι, είναι πιο βλαβερό από την ηλεκτρική κουζίνα».

Για το τι πρέπει να κάνουμε για να γλιτώνουμε από τους ρύπους, ο καθηγητής τονίζει πως «πρέπει να ληφθούν τόσο γενικά μέτρα. Η χρήση των ΜΜΜ είναι το πρώτο και τα ειδικά και ατομικά μέτρα που μπορεί να πάρει ο καθένας μας είναι να αποφεύγουμε την κίνηση σε εξωτερικούς χώρους στις ώρες αιχμής της κυκλοφορίας και τις ημέρες που υπάρχει αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση».

Όσον αφορά τα τζάκια, ο καθηγητής τονίζει πως «όποιος έχει τζάκι και εκτίθεται 4-6 ώρες την ημέρα, όσο καλά και να δουλεύει αυτό είναι σαν να καπνίζει 3-4 τσιγάρα την ημέρα, διότι το τζάκι όσο καλά και να δουλεύει. Εκπέμπει μέσα στο σπίτι σημαντικές ποσότητες σωματιδίων, τα οποία μπορούν να ερεθίσουν, να προκαλέσουν παρόξυνση κάποιου αναπνευστικού προβλήματος, να επιβαρύνουν έναν καρδιαγγειακά άρρωστο, να επιβαρύνουν έναν νεογνό, μια έγκυο».



Ο κ. Τζανάκης επισημαίνει τέλος πως το καλύτερο είναι να μην χρησιμοποιείται το τζάκι ως βασικό μέσο θέρμανσης.

