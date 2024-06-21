Κιρσοί των κάτω άκρων - Αντιμετώπιση με ενδοφλεβικό Laser

«Υπολογίζεται, ότι στις μέρες μας το 20-25% των Ευρωπαίων και Αμερικανών παρουσιάζει κάποιας μορφής φλεβική νόσο και από αυτούς το 21% παρουσιάζει κιρσούς» αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαλανόπουλος, Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΛΗΤΩ και συνεχίζει:

«Αξίζει να σημειωθεί, ότι η φλεβική νόσος συμπεριλαμβάνει κιρσούς, ευρυαγγείες, δερματικές αλλοιώσεις, οιδήματα, καθώς και δερματικά έλκη. H εμφάνισή των κιρσών ευνοείται από παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία, η ορθοστασία, η προχωρημένη ηλικία καθώς και το πόσες εγκυμοσύνες είχε μια γυναίκα».

Κιρσοί

«Οι κιρσοί απαρτίζουν το 2ο στάδιο της χρόνιας φλεβικής νόσου και από πλευράς συμπτωμάτων συνήθως εκδηλώνονται με πόνο, αίσθημα βάρους και κόπωσης στα πόδια, οίδημα, κράμπες κατά την κατάκλιση, κνησμό και καυσαλγίες (καψίματα). Αρκετά συχνά οι ασθενείς νιώθουν την ανάγκη να κινούν συνεχώς τα πόδια τους, για να ανακουφίζονται.

Οι κυριότερες επιπλοκές των κιρσών είναι η θρόμβωση (θρομβοφλεβίτιδα) και η αιμορραγία (κιρσορραγία). Η θρόμβωση είναι αποτέλεσμα της διαταραγμένης κυκλοφορίας του αίματος, όπου αντί να υπάρχει μια συνεχής ροή αίματος από τα πόδια προς την καρδιά, οι φλέβες που ανεπαρκούν «εγκλωβίζουν» κατά κάποιον τρόπο το αίμα, οπότε αυτό παλινδρομεί και πρακτικά συσσωρεύεται στα πόδια με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται η πήξη του (θρόμβωση).

Η διάγνωση των κιρσών γίνεται κλινικά, ενώ η μελέτη του προβλήματος πραγματοποιείται με έγχρωμο υπερηχογράφημα, όπου αξιολογείται η έκταση και η βαρύτητα της νόσου, ενώ παράλληλα γίνεται χαρτογράφηση - ανατομική μελέτη και σχεδιασμός της επέμβασης, που θα ακολουθήσει. Το έγχρωμο υπερηχογράφημα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και έχει συμβάλλει σημαντικά στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος σε σχέση με παλιότερες εποχές», τονίζει.

Ενδοφλεβικό Laser

«Η θεραπευτική προσέγγιση έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και έχει στραφεί προς ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης, που χαρακτηρίζονται από την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας για τον ασθενή.

Κυριότερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι το ενδοφλεβικό laser. Πρόκειται για μια μοντέρνα τεχνική, όπου από μια μικρή οπή, εισάγεται μια λεπτή ίνα laser στο εσωτερικό της πάσχουσας φλέβας (γι’ αυτό ονομάζεται ενδοφλεβικό laser) και προωθείται σε όλο το μήκος της. Η ίνα αυτή, όταν ενεργοποιηθεί, εκπέμπει θερμότητα (θερμική ενέργεια) από το άκρο της, η οποία με τη σειρά της απορροφάται από την ίδια τη φλέβα. Ως αποτέλεσμα της θερμικής βλάβης που υφίσταται, συρρικνώνεται, μετατρέπεται σε ινώδη χορδή, ενώ στο τέλος απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό σε μικρό χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό καταργούμε από την κυκλοφορία του αίματος τη φλέβα ή τις φλέβες που πάσχουν, αποκαθιστώντας άμεσα τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα. Αυτός είναι ο λόγος που ο ασθενής ανακουφίζεται άμεσα από τα συμπτώματά του. Παράλληλα, εκμηδενίζουμε την πιθανότητα θρόμβωσης, που αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή των κιρσών», εξηγεί.

Πλεονεκτήματα

«Το ενδοφλεβικό laser παρουσιάζει βασικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνικών. Κατ’ αρχάς δεν χρειάζεται γενική αναισθησία. Η επέμβαση γίνεται με ελαφρά μέθη και τοπική αναισθησία. Είναι ασφαλής, διότι πραγματοποιείται σε όλα της τα στάδια με τη βοήθεια υπερηχογραφήματος, που μας επιτρέπει να χειρουργούμε με ακρίβεια χιλιοστού. Δεν γίνονται χειρουργικές τομές και ράμματα, γεγονός που την καθιστά αναίμακτη και απολύτως ανώδυνη. Από τη στιγμή που δεν γίνονται τομές, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο. Δεν χρειάζεται διανυκτέρευση στην κλινική, παρά αρκεί μια δίωρη παραμονή. Ακολούθως, ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο και επιστρέφει στο σπίτι του. Την επόμενη ημέρα επανέρχεται στην εργασία του και τις καθημερινές του δραστηριότητες, με ελάχιστους περιορισμούς, όπως η αποφυγή άρσης μεγάλου βάρους για λίγες ημέρες.

Το ενδοφλεβικό laser, όπως προκύπτει από την εκτεταμένη πλέον διεθνή εμπειρία, είναι η πιο ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική, που δίνει λύση ακόμα και στις πιο δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις ασθενών, με τον πιο ανώδυνο τρόπο», καταλήγει ο κ. Γαλανόπουλος



