Ανοδική τάση καταγράφει η θετικότητα της γρίπης, σε φάση ανόδου είναι τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής, ενώ στα ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα επίπεδα παρέμεινε η θετικότητα για SARS-CoV-2.

Ειδικότερα, στην έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του ΕΟΔΥ για το διάστημα 9-15 Δεκεμβρίου, αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις φαίνεται να βρίσκεται σε φάση ανόδου, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - Λοίμωξη Covid-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 514 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 588.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν δέκα. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη Covid-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 23.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 14. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμό των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 30. Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 326.

Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3, ενώ το XEC παρουσιάζει ανοδική τάση.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) ξεπέρασε το όριο που υποδεικνύει την έναρξη της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης (10%), συνεχίζοντας την ανοδική της τάση.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσιάζει μικρή μείωση.

Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί επτά εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 62.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI) δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη Covid-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη Covid-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.