Την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου κέντρου επιληψίας στην Κρήτη, με έδρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα στηρίξει οικονομικά η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης της προέδρου της Ένωσης, Νταϊάνας Κουναλάκη, με τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν επίσης από την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, ο α΄ αντιπρόεδρος Γιάννης Μαράκης, η επόπτρια νεολαίας Όλγα Μαρκογιαννάκη, η πρόεδρος της επιτροπής φιλανθρωπίας Ευαγγελία Χομπιτάκη, ο εκπρόσωπος της Παγκρητικής Αμερικής στην Ανατολική Κρήτη Ιπποκράτης Μπελαδάκης και ο αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Γιάννης Καράκης, υπήρξε ενημέρωση για την πορεία της Παγκρητικής Ένωσης, τη σχέση με την Κρήτη, καθώς και τη διαχρονική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία στηρίζει το έργο των αποδήμων Κρητών.

Η κ. Κουναλάκη ανακοίνωσε στον περιφερειάρχη Κρήτης τη νέα μεγάλη κοινωνική προσφορά της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής για την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου κέντρου επιληψίας στην Κρήτη και όπως είπε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης: «Η φιλανθρωπική προσφορά της Παγκρητικής Ένωσης θα συμβάλλει οικονομικά και θα στηρίξει το έργο μας για τη λειτουργία του κέντρου επιληψίας στο ΠΑΓΝΗ. Μέσα από τη διαχρονική συνεργασία με την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, που πάντα προσφέρει για την κοινωνική συνοχή και τον συνάνθρωπο, οι Κρήτες της Αμερικής, που είναι ουσιαστικοί αρωγοί της Κρήτης σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι για τους Κρήτες μας». Είπε, επίσης, ότι ως Περιφέρεια Κρήτης, «θα στηρίξουμε οικονομικά τη νέα πρωτοβουλία της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, που Έλληνες επιστήμονες που βρίσκονταν στο εξωτερικό, όπως ο κ. Καράκης, επέστρεψαν στην πατρίδα όπου σπούδασαν και προσφέρουν πλέον τις επιστημονικές τους γνώσεις στην Ελλάδα», ανέφερε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Γιάννης Καράκης, ανέφερε ότι με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΠΑΓΝΗ της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης, θα λειτουργήσει το κέντρο επιληψίας που θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των επιληπτικών κρίσεων, την ταξινόμηση τους και την ποσοτικοποίηση τους. Το κέντρο θα δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά οι ασθενείς με επιληψία στην Κρήτη, αλλά και ευρύτερα στη νότια Ελλάδα, επισήμανε ο κ. Καράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

