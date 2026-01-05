Εμπρός βήμα ταχύ: Μύθοι και αλήθειες για τα 10.000 βήματα ημερησίως

Τα 10.000 βήματα ημερησίως έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμο της καλής υγείας. Για πολλούς είναι καθημερινός στόχος, για άλλους όμως μπορεί να γίνουν πηγή ψυχαναγκασμού. Τι ισχύει τελικά; Είναι απαραίτητα; Και πόσο περπάτημα αρκεί για να δούμε πραγματικό όφελος;

Ο παθολόγος Εμμανουήλ Παπαδάκης μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη εξήγησε γιατί πλέον υπάρχει κριτική στον στόχο των 10.000 βημάτων ημερησίως, ξεχωρίζοντας μύθους και αλήθειες.

Η προέλευση του «κανόνα»

Όπως ανέφερε ο δρ Παπαδάκης, ο στόχος των 10.000 βημάτων δεν ξεκίνησε από κάποια αυστηρή επιστημονική οδηγία, αλλά από μάρκετινγκ. Την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, παρουσιάστηκε ένα από τα πρώτα βηματόμετρα με την ονομασία «manpo kei» (10.000 βήματα στα ιαπωνικά). Η ιδέα ήταν απλή και ελκυστική, αλλά όχι απόλυτη.

«Εκεί μπαίνει και λίγο το ψυχαναγκαστικό», σημείωσε. «Σαν να λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως, πρέπει να πετυχαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό».

Τι λέει σήμερα η επιστήμη

Η κριτική προς τα 10.000 βήματα δεν είναι άδικη. Σύγχρονες μελέτες -μεταξύ αυτών και πρόσφατη δημοσίευση στο Lancet Public Health- δείχνουν ότι υπάρχει γύρω στα 5.000 με 7.000 βήματα την ημέρα ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον καθένα μας που παρατηρείται εντυπωσιακή βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Ανέφερε μάλιστα πως «φαίνεται ότι αν από τα 2.000 βήματα πάμε στα 4.000 βήματα, διπλασιάσουμε δηλαδή το βηματισμό μας, πετυχαίνουμε μια μείωση της συνολικής θνησιμότητας 37%. Και αν από τα 2.000 ανεβούμε στα 7.000 βήματα, που φαίνεται ότι είναι και το καινούργιο golden standard, τότε πετυχαίνουμε μείωση της συνολικής θνητότητας που μπορεί να φτάσει περίπου το 50%. Μειώνουμε την επίπτωση της καρδιακής νόσου γύρω στο 25%, στο ένα τέταρτο δηλαδή, και πάλι στο μισό τη θνητότητα από καρδιαγγειακή νόσο».

Ο ρυθμός

Δεν παίζει ρόλο μόνο πόσα βήματα κάνουμε, αλλά και πώς τα κάνουμε. Ένας μέτριος ρυθμός είναι εκείνος όπου η καρδιά χτυπά λίγο πιο γρήγορα, ενώ στην έντονη άσκηση η ομιλία γίνεται δύσκολη και «κόβεται» η ανάσα.

Οι οδηγίες δείχνουν ότι 150-300 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα είναι επαρκή. Περίπου 600 λεπτά την εβδομάδα θεωρούνται εξαιρετικά ωφέλιμα. Και, όπως εξήγησε, δεν χρειάζεται να γίνονται καθημερινά. Ακόμη και λίγες ημέρες την εβδομάδα αρκούν, αρκεί να συγκεντρώνεται ο συνολικός χρόνος.

Τελικά, συμπέρανε, με 10.000 βήματα μπορεί κανείς να κάψει 300–500 θερμίδες, αλλά και το πιο πολύ περπάτημα δεν είναι επιβλαβές, εκτός από περιπτώσεις που υπάρχουν μυοσκελετικά ή συνδεσμικά προβλήματα. Όμως δεν είναι και απαραίτητο να φτάνουμε εκεί με κάθε κόστος.

