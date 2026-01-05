Βρετανία: Σε ισχύ αυστηροί περιορισμοί στις διαφημίσεις junk food

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει την κρίση της παιδικής παχυσαρκίας, η βρετανική κυβέρνηση έθεσε από σήμερα σε ισχύ αυστηρούς κανόνες που περιορίζουν δραστικά τη διαφήμιση τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το οποίο θα εποπτεύεται από την Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA), 13 κατηγορίες προϊόντων τίθενται υπό περιορισμό: απαγορεύεται η προβολή τους στην τηλεόραση πριν από τις 9 το βράδυ ενώ επιβάλλεται καθολικό «εμπάργκο» σε κάθε μορφή διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Η Άννα Τέιλορ, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Food Foundation, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «παγκόσμιο ορόσημο» για την προστασία των παιδιών από την «επίθεση» διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανία είχε αρχίσει να προσαρμόζεται εθελοντικά ήδη από τον Οκτώβριο, οδηγώντας στις πρώτες «υγιεινές» χριστουγεννιάτικες καμπάνιες, όπου τα γλυκίσματα αντικαταστάθηκαν στις οθόνες από φρούτα και λαχανικά.

Οι κανονισμοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί και περιλαμβάνουν προϊόντα, όπως σάντουιτς και δημητριακά.

Παρά την αυστηρότητα των μέτρων, αρκετοί εκφράζουν την οργή τους για τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης μετά από απειλές για νομικές ενέργειες από τη βιομηχανία τροφίμων. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στις εταιρείες να προβάλλονται σε διαφημίσεις, αρκεί να μην εμφανίζουν συγκεκριμένα προϊόντα.

«Η νομοθεσία επιτρέπει στις εταιρείες να στρέφονται στη διαφήμιση της επωνυμίας τους, γεγονός που αναμένεται να αποδυναμώσει σημαντικά τον αντίκτυπο των νέων κανόνων», προειδοποίησε η Τέιλορ.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν τα διαφημιστικά τους κονδύλια σε άλλα μέσα. Η δαπάνη για υπαίθριες διαφημίσεις αυξήθηκε κατά 28% την τελευταία τριετία, καθώς αυτές απαγορεύονται μόνο εάν βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από σχολεία ή κέντρα αναψυχής.

Οι κανόνες αποτελούσαν κυβερνητική δέσμευση από το 2020, επί πρωθυπουργίας Μπόρις Τζόνσον, και παρά τις καθυστερήσεις, αποτελούν πλέον πραγματικότητα για τη βρετανική αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.