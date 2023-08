Γενναία 83χρονη στη Ζάκυνθο: Δάγκωσε ληστή στο χέρι που επιχείρησε να την πνίξει με μαξιλάρι Ελλάδα 07:28, 30.08.2023 linkedin

Οι δράστες αφού χτύπησαν την ηλικιωμένη γυναίκα και της απέσπασαν 300 ευρώ, προσπάθησαν να την πνίξουν με το μαξιλάρι, η 83χρονη όμως αντέδρασε και δάγκωσε τον έναν από αυτούς στο χέρι, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή.