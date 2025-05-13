Εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2020, σε δασική περιοχή στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για την υπόθεση των δύο προσφύγων που είχαν εντοπιστεί σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενός 18χρονου Σύρου κι ενός Ιρακινού, 31 ετών, εκ των οποίων ο θάνατος του πρώτου αποδόθηκε σε εγκληματική ενέργεια, ενώ για τον δεύτερο δεν κατέστη εφικτό από τα ιατροδικαστικά ευρήματα να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός ατόμου - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 3

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός αλλοδαπού, ο οποίος αναζητείται, μεταξύ άλλων, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της παραλαβής από τα εσωτερικά σύνορα πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, από την οποία επήλθε θάνατος.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επιπλέον τρία άτομα, από τα οποία δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες στις 3 Αυγούστου του 2020, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά, σε δασική περιοχή της Ευκαρπίας, οι σοροί 2 ανδρών, σε προχωρημένη σήψη. Από την έρευνα στο σημείο και συγκεκριμένα στα ενδύματα του ενός θανόντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, δελτίο ταυτότητας αλλοδαπών αρχών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σημείο εντοπισμού των σορών υποδείχθηκε στους αστυνομικούς από τον αδερφό του 31 ετών Ιρακινού, μόνιμο κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, όταν άγνωστοι τού απέστειλαν από τηλεφωνική σύνδεση Τουρκίας και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τόσο τη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση όσο και φωτογραφία που απεικόνιζε τους δυο νεκρούς άνδρες σε χωμάτινο δρόμο.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε, ο θάνατος του τελευταίου αποδόθηκε σε εγκληματική ενέργεια, καθώς επήλθε συνεπεία αιμορραγικού σοκ μετά από τραύμα με τέμνον όργανο στην πρόσθια τραχηλική χώρα του λαιμού.

Ακολούθησε συνδυαστική ανάλυση και σταχυολόγηση προανακριτικού υλικού, όπου, έπειτα από συλλογή, αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, την εξέταση μαρτύρων, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με διαύλους μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, διακριβώθηκε ότι οι δύο άνδρες στα τέλη του Ιουλίου 2020 εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία μέσω των χερσαίων συνόρων του Έβρου.

Όπως προέκυψε, ένας από τους κατηγορουμένους είχε αναλάβει το σχεδιασμό και οργάνωση της παράνομης εισόδου τους, ενώ ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης, ανέλαβε την παράνομη μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας χρησιμοποιώντας όχημα, το οποίο έφερε πινακίδες για τις οποίες είχαν δηλωθεί κλοπή από περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ανωτέρω Αστυνομικού Τμήματος στις 29 Αυγούστου 2020 εγκαταλειμμένο σε αγροτική έκταση σε βιομηχανική περιοχή στη Θεσσαλονίκη. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτό με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι ήταν το όχημα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράνομη μεταφορά.

Περαιτέρω, ευρήματα που εντοπίστηκαν σε αυτό, διασταυρώθηκαν σε βάσεις δεδομένων της EUROPOL, INTERPOL κ.α. υπηρεσιών, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, και οδήγησαν στην ταυτοποίηση του ατόμου, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης.

Τέλος, όπως προέκυψε, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παράνομη μεταφορά ήταν ιδιοκτησίας 31χρονης αλλοδαπής, ενώ 40χρονος αλλοδαπός, που είχε την αποκλειστική χρήση, προέβη στην πώλησή του χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις μεταβίβασης, σε δίκτυο προώθησης μεταναστών, το οποίο δρούσε στην Ελλάδα.

Το προανακριτικό έργο διενεργήθηκε από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.