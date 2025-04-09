Πυρκαγιά σε νταλίκα στην Ε.Ο. Λαμίας - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Στυλίδας - Βίντεο

Στις φλόγες τυλίχτηκε νταλίκα λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης, στην Ε.Ο. Λαμίας - Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων (Μαυρομαντήλας) στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Οι φλόγες πετάχτηκαν από το φορτίο που περιείχε παλέτες και απείλησαν να τυλίξουν όλο το όχημα, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Ωστόσο, ο οδηγός ψύχραιμα αποσύνδεσε τον τράκτορα ειδοποιώντας συγχρόνως την πυροσβεστική.

Πράγματι, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής από Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. και τέθηκαν σε ετοιμότητα άλλα δύο από Λαμία και Στυλίδα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα δόθηκε εκτροπή στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Μαρίνας από την παλιά εθνική και τα οχήματα επέστρεφαν στον αυτοκινητόδρομο μετά τον Καραβόμυλο. Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία στο σημείο έχει αποκατασταθεί.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

