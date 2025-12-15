Βίντεο από καραμπόλα τριών φορτηγών στη Λεωφόρο Αθηνών

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Καραμπόλα 3 φορτηγών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών - Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα σχεδόν 2 χλμ στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και αρκετές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς το σημείο της σύγκρουσης ανά τμήματα.
Δείτε το βίντεο:
