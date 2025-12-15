Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο από καραμπόλα τριών φορτηγών στη Λεωφόρο Αθηνών

Η καραμπόλα προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία σιγά - σιγά υποχωρούν

καραμπόλα φορτηγών

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Καραμπόλα 3 φορτηγών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών - Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα σχεδόν 2 χλμ στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και αρκετές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς το σημείο της σύγκρουσης ανά τμήματα.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καραμπόλα φορτηγά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark