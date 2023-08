Ο Βερβεσός απέστειλε επιστολή στην Ευρώπη κατά του Kροάτη «δικηγόρου των διαβόλων» της Ντιναμό Ελλάδα 14:35, 10.08.2023 linkedin

Για αντιδεολογική συμπεριφορά και ενθάρρυνση της οπαδικής βίας καταγγέλει τον Κροάτη δικηγόρο ο Δ. Βερβεσός με επιστολή του προς το Σύλλογο των Δικηγόρων της Ευρώπης