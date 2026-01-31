Το τελευταίο είπαν φίλοι και συγγενείς στους πέντε φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι δύο φίλοι τους κηδεύτηκαν χθες σε Θεσσαλονίκη και Πιερία.

Σήμερα κηδεύονται οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 13:00 και οι σοροί τους βρίσκονταν στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Στις 12:00 τελέστηκε ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 το μεσημέρι, γίνεται η ταφή ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.