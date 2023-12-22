Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα 2023

«Η εμπορική εκμετάλλευση της γιορτής έρχεται σε αντίφαση με το νόημά της. Η αναζήτηση της ευτυχίας σε υλικά αγαθά είναι μάταιη. Οι καιροί είναι κρίσιμοι. Και οι Χριστιανοί οφείλουμε να διασώσουμε, με τον τρόπο της ζωής μας, το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ότι Θεός και άνθρωπος δεν βρίσκονται σε διαμάχη», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Στο μήνυμα που απευθύνει «προς τον ιερό κλήρο και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Θεοσώστου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, αναλυτικά, τονίζει:



«Αδελφοί και παιδιά μου εν Κυρίω αγαπητά,

Είναι γεγονός ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, η εορτή των Χριστουγέννων έχει αποχρωματιστεί για τους περισσότερους. Όλο και πιο νωρίς σπίτια και καταστήματα στολίζονται.

Την εικόνα της γιορτής συνθέτουν έλατα, τάρανδοι, φωτάκια. Και ένας δήθεν άγιος Βασίλειος, πληθωρικός με την κόκκινη στολή.

Η τηλεόραση διαφημίζει επίμονα ένα αόριστο 'πνεύμα των Χριστουγέννων'. Ένα θαύμα που ως διά μαγείας θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Και θα μας φέρει την ευτυχία στα ρεβεγιόν, που έχουν αντικαταστήσει τη Θεία Λειτουργία.

Όμως η λαμπρότητα των Χριστουγέννων δεν έχει σχέση με τίποτε από αυτά. Και το 'θαύμα' δεν έχει να κάνει με τη δυτική κατασκευή της ατομικής ευτυχίας. Μιας ευτυχίας που πρέπει αναγκαστικά να νιώσουμε.

Και για να τη νιώσουμε, επιβάλλεται να καταναλώσουμε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Αλλά αυτό φέρνει μεγαλύτερο κενό και κατάθλιψη.

Το θαύμα είναι η Γέννηση του Χριστού. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και με τη σάρκωσή Του ξεκίνησε, μέσα στην ιστορία, η ανακαίνιση του κόσμου.

Ο Χριστός δεν μίλησε ποτέ για ευτυχία με τους παραπάνω όρους. Ο Ίδιος γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια, γιατί ήθελε να δείξει ότι το πραγματικό νόημα βρίσκεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

Στον βαθμό που αυτή η σχέση υφίσταται, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τίποτε από όλες αυτές τίς φαντασμαγορίες.

Η εμπορική εκμετάλλευση της γιορτής έρχεται σε αντίφαση με το νόημά της. Η αναζήτηση της ευτυχίας σε υλικά αγαθά είναι μάταιη. Οι καιροί είναι κρίσιμοι.

Και οι Χριστιανοί οφείλουμε να διασώσουμε, με τον τρόπο της ζωής μας, το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ότι Θεός και άνθρωπος δεν βρίσκονται σε διαμάχη.

Εύχομαι σε όλους αληθινά και ευλογημένα Χριστούγεννα!».

