Το μέλλον ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Στην αναζήτηση σπουδών που θα βάλουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στην ενήλικη ζωή το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες επιλογές.

Ως το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και ένα από τα κορυφαία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήδη το προτιμούν πάνω από 11.500 φοιτητές και φοιτήτριες από χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Στους φιλόξενους χώρους του έχει πλέον διαμορφωθεί ένα πολύχρωμο, πολυπολιτισμικό περιβάλλον με ευκαιρίες.

Ο διεθνής χαρακτήρας και η υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτυπώνεται και στην έκδοση του Times Higher Education (YHE) World University Rankings για το 2025. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στα 501-600 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Σε Κύπρο και Ελλάδα κατατάσσεται στην από κοινού θέση #2, ενώ βρίσκεται στα κορυφαία 150 πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση πάντα την ίδια κατάταξη.

Ταυτόχρονα είναι πρώτο στην Κύπρο στο πεδίο Ποιότητα της Έρευνας, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια. Η θέση αυτή αποτυπώνει την υψηλής ποιότητας έρευνα σε διαφορετικούς ακαδημαϊκούς τομείς με έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και την επίδραση στην κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται #1 στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, στον τομέα της Εκπαίδευσης, στον τομέα της Ψυχολογίας (κοινή θέση), και στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών (κοινή θέση), ενώ ισχυρή θέση εξασφαλίζει και στον τομέα της Ιατρικής και Υγείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι 17 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως με βάση κατάταξη που δημοσιεύτηκε το 2024 από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ.

Ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Η πρόοδος της τεχνολογίας (τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, ρομποτική, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, blockchain, drones, υπολογιστική ιατρική, σύγχρονη εξερεύνηση του διαστήματος) φέρνει μεγάλες ανατροπές στα περισσότερα πεδία της ζωής , κοινωνικής και οικονομικής, εγείροντας θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση της κοινωνίας.

Αντιλαμβανόμενο τη ραγδαία εξέλιξη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει σε έρευνα υψηλής ποιότητας όπως και σε επιχειρηματικές συνεργασίες αναπτύσσοντας προγράμματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Γι αυτό και προσφέρει πληθώρα επιλογών για τους φοιτητές του: Περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας και απορρόφηση

Εξάλλου το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εργάζεται ώστε να αναπτύξει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εταίρους του και να δημιουργήσει διασυνδέσεις ανάμεσα σε φοιτητές, αποφοίτους, καθηγητές και τη βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική γνώση και εμπειρία από την τριβή τους με την εργασιακή ζωή, ώστε να προετοιμαστούν για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας μετά τις σπουδές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 94,8% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου βρίσκουν δουλειές πάνω στο αντικείμενό τους μέσα σε 18 μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τα ποσοστά απορρόφησης από την αγορά εργασίας είναι εντυπωσιακά: Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής απορροφώνται σε ποσοστό 100%, οι απόφοιτοι της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής σε ποσοστό 98,4%, οι απόφοιτοι της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας σε ποσοστό 97,8% και οι απόφοιτοι της Σχολής Επιστημών Αγωγής σε ποσοστό 95%.

Ακολουθούν οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών με απορρόφηση 94,1%, οι απόφοιτοι της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με ποσοστό 93,9% και οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής σε ποσοστό 87,7%

