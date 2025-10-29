Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 28χρονοι για διαδοχικές επιθέσεις μετά από αγώνα

Δύο 28χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για υπόθεση δύο διαδοχικών επιθέσεων, που κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν τον Φεβρουάριο του 2025 μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για ληστεία, σωματική βλάβη από κοινού, καθώς και για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και του νόμου περί όπλων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το πρωί, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες, κατηγορούνται ότι, μαζί με ακόμη δύο άγνωστα άτομα, ως οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, πραγματοποίησαν δύο διαδοχικές επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλης ομάδας, από τους οποίους με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν σακίδια που περιείχαν πανό.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

