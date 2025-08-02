Η εθελοντική ομάδα «Inlibrovita, δώστε στο βιβλίο ζωή», έχει λατινική ονομασία, ελληνική καρδιά και διάθεση προσφοράς και αγάπης για το βιβλίο. Γεννήθηκε από μια απλή σκέψη που συνιστά ταυτόχρονα μια συνταγή δοκιμασμένη, ιδίως στο εξωτερικό. Ο κεντρικός πυρήνας της ομάδας, μια οικογένεια από το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Δημοσθένης Μαράκης, η σύζυγός του Χρυσούλα και τα τρία τους παιδιά, ο Λευτέρης, ο Νίκος και η Νικόλ που εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, κάνουν πράξη το όνειρό τους, να βλέπουν δηλαδή τα βιβλία που κάποιοι διάβασαν και επιθυμούν να τα χαρίσουν, να βρίσκονται στα χέρια άλλων ανθρώπων που απολαμβάνουν την ανάγνωσή τους .

Ένα πέρασμα από χέρι σε χέρι, με ενδιάμεσο μια ομάδα που μεγαλώνει και που μέχρι σήμερα έχει διακινήσει δεκάδες χιλιάδες βιβλία προς όλη τη χώρα. Παραλήπτες μεταξύ άλλων, είναι σχολεία, κλινικές, βιβλιοθήκες νοσοκομείων, ιδρύματα, γηροκομεία, καταστήματα κράτησης , πολιτιστικοί σύλλογοι κ.ά. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημοσθένης Μαράκης ανέφερε ότι η δράση ξεκίνησε με επίκεντρο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

«Ξεκινήσαμε να συλλέγουμε βιβλία για την ίδρυση ή την ενίσχυση υπαρχόντων βιβλιοθηκών. Δεν ήταν καθόλου εύκολο βέβαια, γιατί στη φύση μας, ως λαός, είμαστε καχύποπτοι και αρνητικοί. Ακούσαμε πολλά, δεν πτοηθήκαμε, δεν σταματήσαμε και τελικά δικαιωθήκαμε» είπε ο κ. Μαράκης, που διευκρίνισε ότι η έδρα της ομάδας που στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά είναι το Ηράκλειο, ωστόσο δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα, αφού τα βιβλία που αρχικά αποθηκεύονταν στο υπόγειο του σπιτιού τους, έχουν παραλήπτες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Στο υπόγειό τους μπορεί πλέον να μη χωράνε τα βιβλία που φτάνουν από τις δωρεές, ωστόσο μέσα από την συνεργασία με άλλες εθελοντικές ομάδες της χώρας, οι δωρητές αντί να αποστέλλουν τα βιβλία στο Ηράκλειο και από εκεί, να αποστέλλονται ξανά σε διάφορες περιοχές της χώρας, μπορούν να τα παραδίδουν για λογαριασμό της εθελοντικής ομάδας «Inlibrovita, δώστε στο βιβλίο ζωή», σε χώρους και δομές που συναποφασίζονται και είναι κοντά στις περιοχές που βρίσκονται οι δωρητές.

«Αυτό συνέβη στη Χρυσούπολη Καβάλας, στο Αίγιο, στην Κέρκυρα, στις Σέρρες, στην Κάλυμνο, στην Αθήνα, στο Καστελόριζο, στην Πάτρα και στα Ιωάννινα. Απέχουμε, ένα μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή ένα τηλεφώνημα. Εμείς μπορούμε ευκολότερα να κατευθύνουμε τους δωρητές, μιας και γνωρίζουμε τις ανάγκες» είπε ο Δημοσθένης Μαράκης, ο οποίος σημείωσε πως ένα βιβλίο που έχει επιτελέσει το σκοπό του, μπορεί απλόχερα να μεταδώσει γνώση και να προάγει τον πολιτισμό.

«Βιβλία Λογοτεχνίας, Φιλολογίας, Ιστορίας, Πολιτικής, Οικονομίας, Ψυχολογίας, Τέχνης, Γεωγραφίας μέχρι Κοινωνιολογίας, μυθιστορήματα, κόμικς αλλά και πάζλ, μπορούν να μετατραπούν από "κάτι που σκονίζεται στο ράφι" ή "καταλαμβάνει πολύ χώρο στο σπίτι", σε μέσο διάδοσης γνώσης και πολιτισμού. Όταν ένα βιβλίο μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα από γνώση και παιδεία, τότε η δωρεά αποκτά άλλα χαρακτηριστικά και αξία».

Η παρουσία της ομάδας περισσότερα από δέκα χρόνια έχει πετύχει να χτίσει και μια σχέση σύνδεσης και εμπιστοσύνης όχι μόνο με τους δωρητές, αλλά και τους παραλήπτες.

«Περιμένουν μια πράξη αλληλεγγύης και μια ζεστή αγκαλιά. Περιμένουν μια πράξη αγάπης. Μια κίνηση που αποδεικνύει ότι οι σκέψεις μας είναι κοντά τους. Περιμένουν τα βιβλία και τα παζλ, που για χρόνια τους παρέχουμε απλόχερα. Στόχος μας φέτος είναι να εντάξουμε στους παραλήπτες, όσο το δυνατόν περισσότερα κέντρα παιδιών και ενηλίκων» πρόσθεσε ο Δημοσθένης Μαράκης, o οποίος διευκρίνισε ότι εκτός από τα σχολεία, τις κλινικές, τις βιβλιοθήκες νοσοκομείων, ιδρυμάτων, γηροκομείων, καταστημάτων κράτησης και πολιτιστικών συλλόγων, βιβλία έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και σε κέντρα εξαρτημένων ατόμων, σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, σε δημοτικά ιατρεία, σε δομές μεταναστών και κοινωνικά φροντιστήρια, μέχρι τη μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας και το οικοτροφείο στα νησιά Φίτζι(!).

Τα βιβλία που έχουν διαβαστεί χαρίζονται σε βιβλιοθήκες και σε συνανθρώπους που συχνά δεν έχουν δυνατότητα να τα αγοράσουν. Μάλιστα το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τόσο ανομοιογενές κοινό, καθιστά σημαντική την δωρεά οποιουδήποτε βιβλίου.

«Η "παρέμβαση" του δωρητή, μετατρέπει την πράξη σε θεάρεστο έργο αλληλεγγύης. Εμείς, απλά, είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος» εξήγησε το ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας που θέλοντας να μοιραστεί την εμπειρία των τελευταίων δέκα και πλέον ετών, σημείωσε ότι βαθιά του πεποίθηση είναι ότι «ένα δωρηθέν από προσωπική βιβλιοθήκη βιβλίο, αποτελεί μια από τις καλύτερες προσφορές γνώσης. Εμπεριέχει την προσωπική επιλογή, τα πιστεύω και τις επιθυμίες του αναγνώστη, όπως και την διάδοση αυτών. Και ως τέτοια "αγαθά" πρέπει να αντιμετωπίζονται».

Ανάμεσα στις στιγμές που έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια ο Δημοσθένης Μαράκης, είναι όταν σε αγώνα εφηβικού πρωταθλήματος μπάσκετ, οι αθλητές μιας ομάδας δώρισαν βιβλία στους «αντιπάλους» , όπως και οι προσπάθειες στις οποίες έχουν συμμετάσχει φίλαθλοι του ΟΦΗ συγκεντρώνοντας βιβλία, που θα δωρίζονταν σε νοσηλευόμενα παιδιά.

«Ξέρετε, κάποια περιστατικά είναι χαραγμένα στη μνήμη. Είναι αυτά που μας έδωσαν δύναμη και θέληση να συνεχίσουμε. Περιστατικά που διαμόρφωσαν χαρακτήρες στην εθελοντική μας πορεία. Το βλέμμα αποδοχής, οι ευχές από τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους των γηροκομείων» είπε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαράκης, που σημείωσε ότι αυτό που νιώθουν είναι πως το βιβλίο γίνεται διέξοδος και συντροφιά σε ασθενείς, συνοδούς και κρατούμενους. Ανθρώπους για τους οποίους η ροή του χρόνου είναι βασανιστική.

«Το μυαλό ταξιδεύει, πλάθει εικόνες μακριά από τον θάλαμο νοσηλείας ή τον χώρο κράτησης. Κάποια σωφρονιστικά συστήματα επιβραβεύουν με μείωση της ποινής τη φιλαναγνωσία. Είναι συγκλονιστική η αντίδραση των παιδιών, των γονέων αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής αιματολογίας ογκολογίας παίδων και εφήβων του ΠαΓΝΗ, κάθε φορά που παραδίδονται βιβλία ή παζλ δημιουργικής απασχόλησης. Το βλέμμα τους είναι η πληρωμή μας».

Η συντριπτική πλειοψηφία των βιβλίων, που δωρίζονται στην ομάδα «Inlibrovita, δώστε στο βιβλίο ζωή», προέρχεται από ιδιώτες, ωστόσο όπως τόνισε ο κ. Μαράκης, τη μεγαλύτερη δωρεά βιβλίων έως σήμερα , έκανε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος που χαρίζοντας χιλιάδες βιβλία όλων των κατηγοριών, βοήθησε στο να πετύχουν να στείλουν αρκετά βιβλία σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ανά τη χώρα.

«Κάποια βιβλία ξεμένουν στο ράφι, περιμένουν σκονισμένα, αραχνιασμένα, με τα εξώφυλλα ξεθωριασμένα, με κιτρινισμένα φύλλα, τρέμουν μήπως πια ξεπέσουν στα σκουπίδια. Τα βιβλία δεν είναι σκουπίδια. Το βιβλία δεν γράφτηκαν για να σκονίζονται στη βιβλιοθήκη, γράφτηκαν για να μεταδίδουν γνώση, για να παράγουν πολιτισμό. Η υφή, το άρωμα, το χρώμα, ακόμα ακόμα και η γραμματοσειρά, η διάταξη των παραγράφων, των ενοτήτων, των κεφαλαίων, η αισθητική και καλλιτεχνική επιμέλεια του εξωφύλλου, διεγείρουν τις αισθήσεις και ξεκλειδώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη» τόνισε ο Δημοσθένης Μαράκης, καταλήγοντας πως «τα βιβλία αλλάζουν χέρια. Πρέπει να αλλάζουν χέρια. Ο Λατίνος "νονός" της ομάδας μας, με τον τίτλο "inlibrovita" σε ελεύθερη απόδοση, μας προτρέπει να δώσουμε ζωή στο βιβλίο. Αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

