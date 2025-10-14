Σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 52χρονος ογκολόγος, που καταγγέλθηκε ότι ζήτησε και έλαβε "φακελάκι" 100 ευρώ από καρκινοπαθή ενόψει ακτινοθεραπείας στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία έγινε από τον ασθενή τον Ιούνιο του 2021 και οδηγήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης που έκρινε ένοχο τον γιατρό για δωροληψία υπαλλήλου.

Ο ίδιος γιατρός βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» των ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδας της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από καταγγελίες ασθενών που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Αύγουστο του 2022 για απάτη και χρηματισμό, πράξεις για τις οποίες σχηματίστηκε άλλη δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα.

Κλήθηκε, μάλιστα, να απολογηθεί στην ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Καθώς όμως δεν κατέβαλε το ποσό της εγγυοδοσίας, ύψους 10.000 ευρώ, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του, το οποίο εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο, και έκτοτε βρίσκεται στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενος.

Την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. είχαν προκαλέσει καταγγελίες ασθενών που αφορούσαν την περίοδο 2017 - 2022 και ανέφεραν ότι ο 52χρονος εισέπραττε χρηματικά ποσά, είτε για αντικαρκινικά φάρμακα που χορηγούνται δωρεάν ή δεν υπήρχαν, είτε για να τους τοποθετήσει σε λίστες προγραμμάτων με κλινικές μελέτες, είτε για να παρακάμψει τη σειρά προτεραιότητας στα χειρουργεία.

Μετά τις συγκεκριμένες καταγγελίες ο γιατρός απολύθηκε από το Δημόσιο, ενώ, ο ίδιος, είχε υποβάλει την παραίτησή του από το «Θεαγένειο», επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Στη δίκη που έγινε στο Πλημμελειοδικείο και τιμωρήθηκε με 12μηνη φυλάκιση, ο 52χρονος δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η δικογραφία αυτή συνδεόταν με καταγγελία που έκανε άπορος ασθενής, ο οποίος είχε διαγνωστεί με σπάνιας μορφής καρκίνο. Ο συνήγορός του αρνήθηκε την κατηγορία περί χρηματισμού, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του ούτε ζήτησε ούτε έλαβε χρήματα.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.